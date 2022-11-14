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雲林縣長張麗善啟動「20鄉鎮願景親履巡迴」崙背上場　新農業架構5A++加速前進

▲▼2022九合一大選,2022雲林縣長,2022雲林縣。（圖／張麗善競選辦公室提供）

▲張麗善縣長公布以「農業5A++」為主題的農業政見白皮書。（圖／張麗善競選辦公室提供，下同）

政治中心／雲林報導

雲林縣長張麗善今(14)日展開｢20鄉鎮願景親履巡迴｣的第十五站–崙背鄉，張麗善縣長在縣議員候選人梁銘忠、崙背鄉前鄉長李合同、崙背鄉民代表會主席蔡誌山、崙背婦女後援會執行長洪素珍以及眾多村長、鄉代表等人的陪同下，於順天宮前針對「崙背鄉政策願景規劃」提出詳細說明，張縣長也同時公布以「農業5A++」為主題的農業政見白皮書，內容包括｢五大願景｣｢三大主軸｣及｢十二項策略之30個行動方案｣，A不只代表農業（agriculture)，A++更宣示要做的比A+更好，具體呈現2030前進雲林的理念與項目。

張麗善縣長首先提到，雲林縣為農業大縣，除稻米、蔬菜、雜糧產量及養雞與養豬頭數為全國第一外，尚有超過 30 項之農漁畜產產品及耕作養殖面積為全國最大，所以執政期間成功推出｢雲林良品｣的品牌。現在要更進一步針對農糧、漁業、畜禽產業與共同行銷上，配合聯合國SDGs永續發展目標，提出｢新農業架構5A++｣政策白皮書。

▲▼2022九合一大選,2022雲林縣長,2022雲林縣。（圖／張麗善競選辦公室提供）

▲張縣長說明農糧、漁業、禽畜、行銷與通行動加起來共30項行動方案。

接著，張縣長進一步說明農糧、漁業、禽畜、行銷與通行動加起來共30項行動方案。雲林要成為｢安全農業的倡議者｣：以「潔淨水與衛生」目標，實施水資源綜合管理；｢安心食材的提供者｣：成立檢驗中心，確保雲林提供的農產品安全無虞，維持糧食安全、農業永續發展；｢生態環境的守護者｣：於農業發展同時保育環境，以回應SDGs 15「保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化」目標；｢創新農業的領航者｣：結合智能科技，回應SDGs12「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」目標，實現自然資源的永續管理以及高效使用，大幅減少廢棄物產生，同時創造新興就業機會、促進地方文化與產品的永續觀光；以及｢體驗農業的先導者｣：結合休閒觀光，推廣食農教育，回應SDGs 4「確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習」目標。

此外，張縣長強調｢三大主軸｣從一心（產業升級）、二葉（科技智農、低碳農業）等三方面出發，其中｢科技智農｣的重點為推動專區生產模式，利用智慧精準管理提升生產效能；並強化農業災害預報與即時通報系統精準度，降低額外損失及浪費，同時建構智慧冷鏈物流體系，確保產品品質，搭配智慧電商平台，使雲林行銷無遠弗屆；｢低碳農業｣則是因應國際趨勢，打造低碳農產業環境，包括可分解塑膠的導入，以及農漁畜副產物的循環利用，以建構創新跨域產業的培育環境，推動循環農業與食農教育；並設置農漁畜資源循環或負碳生產示範場域，使雲林成為農業減碳的領頭羊；最後，產品結合生態，並發展加值營養，打造雲林創新健康農業，深化雲林良品品牌，拓展國內外通路。此外，將透過結合農村地景文化，發展農業療癒遊程，同時利用打造農產品慶典，行銷在地國際化，促進｢產業升級｣。

最後張縣長指出，雲林2021年已成立氣候變遷專案辦公室，將支援包括產業轉型、未來農業和社會支持等任務。未來一半以上的雲林良品能取得碳足跡標籤，畜牧循環經濟能持續全國第一，農業碳熱點、廢棄物將有效治理，讓雲林成為永續低碳幸福城鄉。

談完農業政見白皮書的內容後，張縣長接續向鄉親報告對於崙背鄉政策願景的規劃。由於崙背鄉具有豐富的酪農產業，包括千巧谷休閒農場及小型觀光農園，極具發展休閒農業潛力，因此張麗善縣長提出以「永續農業，休閒加值」為發展願景，幫崙背打造結合永續智慧的新時代休閒農業區。另外，張縣長也計畫在崙背推行酪農與農糧的有機結合，建立酪農業循環生產專區，實踐農業永續發展。此外，崙背洋香瓜遠近馳名，張縣長承諾會持續舉辦洋香瓜節相關活動，辦理洋香瓜評鑑及新品種推廣，提升崙背洋香瓜品牌價值。

▲▼2022九合一大選,2022雲林縣長,2022雲林縣。（圖／張麗善競選辦公室提供）

▲張縣長向鄉親報告對於崙背鄉政策願景的規劃。

在崙背的基礎建設方面，張縣長強調持續改善崙背鄉庄內道路，已規劃拓寬154線到橋頭至崙背路段，以及更新改善崙背豐榮早期農地重劃區的農水路；未來四年也將完成港尾大排全段整治，改善沿線村莊的淹水問題。此外，花費近5000萬新建的崙背衛生所也將於明年完工啟用；推動崙背相醫療不足區遠距醫療及智慧照護，譬如針對缺乏之眼科及皮膚科等提供遠距會診服務，以及成立輔具服務便利站也都如期進行中。

崙背分駐所宿舍群的活化也是張縣長十分重視的文教建設，她表示將持續協助爭取中央經費修繕活化老舊宿舍群，未來完工後將做為青年創業空間及詔安客家講古屋。此外，持續推動「雲林詔安客家文化節」、發揚詔安客家文化與精神，為張縣長對崙背與二崙兩鄉鎮的共同政見。

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