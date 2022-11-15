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崑山科大類產線基地展現產學量能　鏈結業界簽約金破千萬

▲崑山科大類產線基地展現產學量能，鏈結業界簽約破千萬元，展現亮眼續效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科大類產線基地展現產學量能，鏈結業界簽約破千萬元，展現亮眼續效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學自2017年起獲教育部補助，成立「織物染整與印花類產線」及「車用零組件生產自動化之類產業環境工廠」，校長李天祥及學術副校長周煥銘帶領校內教師促成多家產學合作案，簽約的產學總金額高達1千1百萬元，14日舉行簽約儀式，有效挹注類產線的運作與維護，也更活化、加深類產線技術使用。

▲崑山科大類產線基地展現產學量能，鏈結業界簽約破千萬元，展現亮眼續效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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崑大獲教育部補助成立織物染整及車用零組件等兩間類產線工廠，除了有完善且媲美業界的設備，讓學生在校期間即可以受到視同正式職場的專業訓練，畢業後更能與產業界直接接軌，減少學用落差的訓練期，幫助企業減輕人才培養的負擔。此外，因類產線的機台與業界大型機台如出一轍，卻可少量而完整地製作出所需產品，能協助在地企業試行製作客製化或是新開發的商品，以節省研發成本，相當受到歡迎與重視。

▲崑山科大類產線基地展現產學量能，鏈結業界簽約破千萬元，展現亮眼續效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有鑑於此，在校長李天祥及學術副校長暨工程學院院長周煥銘的推動下，促成類產線與多家廠商的產學合作案，14日特邀請廠商蒞校舉行簽約儀式，立法委員林宜瑾出席見證。林宜瑾委員表示，教育部在科技大學中補助設立類產線，除了可以培育人才，也讓在地企業能與學校合作，提升技術，製造雙贏，這是大家樂於見到的良好發展。

▲崑山科大類產線基地展現產學量能，鏈結業界簽約破千萬元，展現亮眼續效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

簽約廠商立濰文創侯美惠執行長感謝該校「織物染整與印花類產線」的協助，方便公司對少量、快速、個人化商品的要求，節省大量的營運成本，此次簽約也希望能合作開發新設計的產品；光感動公司李柏賢協理也非常認同此看法，他提到該公司的LED應用於車用零組件的設計，也拜「車用零組件生產自動化之類產業環境工廠」產線機台的幫忙，及崑大師生的技術協助，方能節省製作開發的時間與經費，雙方都有所獲益。

▲崑山科大類產線基地展現產學量能，鏈結業界簽約破千萬元，展現亮眼續效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次參與產學合作的企業包括立濰文創、崑兆科技、捷思環能、光感動及騰奕國際，累積合作金額破千萬，證明類產線有非常良好的營運及研發能量，且對於在地廠商有很大的幫助，未來希望能吸引更多在地企業參與合作，讓類產線基地發揮更大的功效。

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