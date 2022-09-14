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不再只能包檳榔！荖葉革命去污名　花蓮產學合作開發轉型產業

▲▼進行多方試驗，嘗試製作荖葉產品應用，如荖葉手工皂、面膜等，提升部落青年對於荖葉產業轉型的創意發想。(圖／慈濟大學提供，下同）

進行多方試驗，嘗試製作荖葉產品應用，如荖葉手工皂、面膜等，提升部落青年對於荖葉產業轉型的創意發想。(圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

共創在地產業永續契機，慈濟大學分別與花蓮縣馬太鞍青年團文教發展協會、花蓮縣光復鄉原夢工作坊簽署「夥伴關係合作備忘錄」，積極推動荖葉新革命，製作荖葉面膜為荖葉去汙名，發展新的在地商機。

由慈濟大學醫學院謝坤叡副院長與花蓮縣馬太鞍青年團文教發展協會張仁福理事長簽訂合作備忘錄；同時，由公共衛生學系高慧娟副教授與花蓮縣光復鄉原夢工作坊負責人陳美蘭簽署合作備忘錄。

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慈濟大學與花蓮縣馬太鞍青年團文教發展協會、原夢工作坊已經是第二年合作，去年配合衛生管理實務課程與部落合作，進行多方試驗，嘗試製作荖葉產品應用，如荖葉手工皂、面膜等，提升部落青年、慈大學生對於荖葉產業轉型的創意發想。

▲▼進行多方試驗，嘗試製作荖葉產品應用，如荖葉手工皂、面膜等，提升部落青年對於荖葉產業轉型的創意發想。(圖／慈濟大學提供，下同）

透過簽訂合作備忘錄，慈濟大學與花蓮縣馬太鞍青年團文教發展協會、花蓮縣光復鄉原夢工作坊，彼此將致力推動社區老人照護及傳統文化的保存及推展。主要合作面相將針對三大部分，第一：攜手建設部落健康促進，由慈大師生到部落進行服務學習，提供部落居民手部清潔的各項資訊，並舉辦實作工作坊；第二：活躍老化（在地社會責任實踐），由慈大教師、志工團到部落服務老人，實踐志工增能所學，加強志工和長輩的衛教觀念與互動連結，讓志工成為未來的部落健康促進帶動者；第三：協助荖葉產業轉型。

▲▼進行多方試驗，嘗試製作荖葉產品應用，如荖葉手工皂、面膜等，提升部落青年對於荖葉產業轉型的創意發想。(圖／慈濟大學提供，下同）

慈濟大學高慧娟副教授指出，慈濟大學與花蓮縣馬太鞍青年團文教發展協會、原夢工作坊已經是第二年合作。

慈濟大學高慧娟副教授指出，提到荖葉，自然而然便會想起檳榔，事實上，荖葉對原住民族而言，除了「包檳榔食用」一途外，荖葉與原住民傳統祭祀、部落經濟有著密切的關連，馬太鞍天主堂青年團團長黃俊龍表示，傳統上原住民還會將荖葉用嘴巴嚼爛塗抹在傷口上止血消腫，甚至也可以用在做菜，而這次與慈濟大大學合作，主要是採集光復山上野生荖葉為主。由慈大研究生進行的荖葉萃取，目前根據不同的萃取方法分別用在手工皂和面膜上，面膜產品已經改良開發到2.5代，在保濕和美白上效果很好，未來期待以荖葉面膜量產與銷售為目標，協助部落有經濟發展。

慈濟大學USR HUB團隊「從長期照顧到老有所用的在地活躍老化」計畫，致力於部落健康促進與荖葉產業新發想，不僅培育部落志工和慈大學生協助部落長者健康促進、在地活躍老化，期望透過產學合作，為光復在地產業注入新的商機。

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