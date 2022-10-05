打造南部電動車重鎮　崑山科大攜手公信電子、雍御企業簽署MOU

▲崑山科技大學持續鏈結產學資源，提供學生豐沛的學習資源，5日再與公信電子、雍御企業攜手合作，共同建置「電動車產業技術研發暨人才培育中心」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學持續鏈結產學資源，提供學生豐沛的學習資源，在吳寶春烘焙學院、時尚藝廊落成後，5日再與公信電子、雍御企業攜手合作，共同建置「電動車產業技術研發暨人才培育中心」，兩家公司共同提供相關軟硬體技術支援校園產業研發基地，將成為電動車技術研發重要基地和人才培育的重要搖籃。

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各國正在搶食電動車市場，我國經濟部也推動政策助攻臺灣電車產業，並推估最快2025年電車產值將達新台幣6千億元。崑山科大與業界保持密切聯繫，也搭上浪潮布局培育電車人才，與公信電子、雍御企業攜手合作建置「電動車產業技術研發暨人才培育中心」，李天祥校長、公信電子宣明智董事長、雍御企業黃銘哲董事長代表簽署MOU。三方將共同推動電動車技術人才培育及規劃產學合作研究議題、協助人才培育及研發基地的建置、提供實習機會及工作職缺以媒合人才就業，同時協助基地永續經營，並凝聚產學研合作力量，推廣電動運具，發揮綠能科技群聚效應及推廣綠能活動。

我國電動車產業鏈正逐步成形，公信電子早已深耕多年，並長期與專業廠商進行深度技術整合的合作，其電子電控系統整合技術，位居承上啟下的重要位置，而雍御企業甫榮獲臺南在地產業發展投資近6億元，並在關廟區擴建廠房創造就業機會，崑山科大則接連與多家上市企業或知名廠商產學合作，此次產學合作可謂三強聯手，優勢互補，優化資源配置，彼此共享技術資源，有利促進電動車相關先進技術的研究開發，擴大市場佔有率，並培育國家電動車產業優秀的研發人才。

台南市副市長戴謙表示，公信電子、雍御企業與崑山科大共同打造南部電動車汽車產業發展的技術走廊，有望接軌國際，提升國際競爭力，這也是對黃偉哲市長在台南持續努力推動相關綠能政策的最有力支持。相信未來在三方和相關廠商以及台南市政府的共同見證和同心協力下，崑山科大的「電動車產業技術研發暨人才培育中心」將會是台南市電動車技術研發重要基地和人才培育的重要搖籃。

崑大李天祥校長表示，由於氣候變遷，環保、能源與碳中和等相關議題日益備受重視，該校也積極付出行動，獲教育部補助成立「綠能科技研究中心」及「車用零組件生產自動化類產業環境工廠」投入技術研發，培育契合式跨域人才解決相關產業之痛點，更善盡大學社會責任，協助在地企業解決空污、節水、節電等問題，並在2022年榮獲《遠見》USR大學社會責任獎「在地共融組」首獎及「生態共好組」楷模獎，成為中部以南唯一獲獎私立科大，足見在實質貢獻相關技術與投入培育人才方面不遺餘力。

李天祥校長補充，非常榮幸受公信電子、雍御企業之信任與青睞，共同攜手建置培育場地，該校目前囊括主要電動車相關供應鏈，也組成專業的「電動車酷跑艦隊（KSU-EV Cool-Power Team）」，串接臺灣電動車技術研發與人才培訓之任務，在公信電子、雍御企業以及產官學研各界的先進協助下，崑山科大必能成為南部電動車首屈一指的研發中心，為電動車產業發展再次寫下新的篇章。

聯電榮譽副董事長暨公信電子董事長宣明智提到，電動車市場規模可望達到2兆美元，台灣勢必要在2025年成為全球電動車市場裡的重要角色，這也才能為台灣打造另外一座護國神山；該公司為全球專業的智能平臺解決方案供應商，長期深耕相關產業並有實務經驗，包含汽車廠技術規範、建置實車採用之電子平臺如智慧座艙、車身控制器、整車控制器、雲端後臺服務等各項核心技術，未來結合崑山科大機械、電機、電子與資訊等各系所之先進技術和一流學子，攜手擘劃汽車電子軟硬體及其應用，可共同為電動車產業再創佳績。

雍御企業董事長黃銘哲說明，能源控管目前是每個國家都是十分重視的議題，日前歐洲的汽油價格已經漲了10倍以上，由此可知發展替代傳統燃油車的電動車，已是勢在必行。因應能源議題，雍御企業在4年前推出第一輛電動沙灘車，該次與崑山科大及公信電子聯手成立人才培育場地，雍御企業非常樂意分享在市場上得到的反饋與電動沙灘車未來的發展趨勢，也期盼日後結合三方豐沛技術與研發能量共創多贏。

三方該次簽屬建置「電動車產業技術研發暨人才培育中心」合作意向書，台南市副市長戴謙、工業技術研究院、永康工業區服務中心、和順工業區、總盈汽車、美商昆騰全球科技、合擎、哈博汽車、長輝資訊科技、量崴公司、萬在工業、福邦證券、英士得科技、舒和冷氣、金華工業、昇揚科技、王道銀行、吳寶春食品、苗林實業等數十家企業與廠商均到場見證。