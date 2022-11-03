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華醫大簽署人才培力產學合作　致力國家重點產業人才培育

▲中華醫事科技大學致力產業學院國家重點產業發展需求人才培育，由孫逸民校長代表與尚發窯業董事長陳洋裕等人，簽署人才培力產學合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫事科技大學致力產業學院國家重點產業發展需求人才培育，由孫逸民校長代表與尚發窯業董事長陳洋裕等人，簽署人才培力產學合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學3日與尚發窯業、東星眼鏡及新加坡商天格科技等3家海內外大型產企業，簽署人才培力產學合作備忘錄，未來將在業師駐校教學、企業參訪、實習及畢業生就業等多個面向進行合作，攜手產業人才培育，創造產學雙贏契機。

▲中華醫事科技大學致力產業學院國家重點產業發展需求人才培育，由孫逸民校長代表與尚發窯業董事長陳洋裕等人，簽署人才培力產學合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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簽署儀式上午11時在中華醫大第一會議室舉行，由中華醫大校長孫逸民、尚發窯業股份有限公司董事長陳洋裕、東星眼鏡公司總經理盧儀芳、新加坡商天格科技股份有限公司台灣分公司總經理王昱嵐代表完成，包括副校長兼研究發展處處長殷立德、參與未來產學人才培育的視光系系主任陳昆祥及師生代表、環境與安全衛生工程系系主任蔡忠融及系上師生代表、醫學學院院長楊堉麟、教學發展中心主任郭益銘，以及台南市驗光配鏡人員鐘業工會理事長陳呈榜、台南市鐘錶眼鏡業職業工會理事長黃韜、尚發窯業董事長特助等產學界都出席，一起為合作見證並進行座談交流。

這次產學人才培力合作主要重點在精進師生實務職能，其中，與尚發窯業將合作有機污泥轉質成紅磚製程之技術開發；新加坡天格科技則是進行眼用光學鏡片臨床實務分析合作；東星眼鏡將合作評估不同鏡片設計在近視控制的成效。

▲中華醫事科技大學致力產業學院國家重點產業發展需求人才培育，由孫逸民校長代表與尚發窯業董事長陳洋裕等人，簽署人才培力產學合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雙方基於配合國家重點產業發展需求及達成合作計畫目標，協訂今後將在業師協同教學、學生企業參訪、實務實習課程、畢業生就業及儲備產業人才等多個面向進行實質的人才培力合作策略，讓學生在學期間除了學習專業課程知能外，也能在業師駐校指導實務技能及到業界實習累積職場經驗，達到學用合一，畢業和就業無縫接軌的目標。

孫逸民校長除了感謝尚發窯業、東星眼鏡、新加坡商天格科技等公司支援業師提升學生的實務技能，並提供實習場域給學生累積職場經驗，有助於日後職場就業的競爭優勢外，也期勉視光和環安系的師生把握機會，在產學合作人才培力過程中，能有滿滿的收穫，未來開創更多產業合作的面向，為學生的職涯創造贏得策略。陳洋裕董事長等人也對產學合作寄予厚望，希望透過簽署合作互利共榮，縮短學用落差，為產業人才注力新力。

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