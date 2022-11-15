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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2張圖一次看22縣市！藍綠決戰「北桃」　藍拚17縣市、綠喊7 Plus

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝、黃國霖攝）

▲2022台北市長候選人，由左至右分別為陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

九合一選舉進入倒數階段，不少選區都陷入激戰，各式民調將於明天零時封關。《ETtoday新聞雲》彙整藍綠陣營的自評選情，由於雙方都把「台北市、桃園市」視為一級戰區，北桃儼然是勝敗的關鍵二都。國民黨方面，目標力拚六都過半，保有原本14執政縣市，更要上看搶下17縣市；而民進黨方面，則喊出「7 Plus」目標，要保住7執政縣市外，最後階段著力於台北市、苗栗縣、雲林縣與彰化縣等縣市，誓言要搶下12縣市。

藍營區域聯合作戰拚六都過半、上看17縣市

國民黨整體戰略目標明確，就是「六都過半」，並採取區域聯合作戰的模式，共分為北台灣戰區、中台灣戰區。其中，在北台灣部分，由擔任「火車頭」的新北市長侯友宜領軍，並以台北市長選戰為首，串連桃園市長、基隆市，連成「北北基桃」戰線；而中台灣部分，則由台中市長、最強母雞盧秀燕領軍，串連包括雲林、嘉義縣市、彰化縣等，帶動中南部選情。

在策略方面，國民黨則高舉「反執政黨」的旗幟，把火力聚焦在執政黨防疫成績、昔日疫苗採購、護航高端等爭議；並且主動透過「綠能，你不能」的口號，拆解綠營「抗中保台」的神主牌，以降低綠營操作兩岸議題所帶來的傷害。

進一步言，在「六都過半」目標上，除了固有的新北市、台中市選情穩定維持大幅領先外，藍營把火力聚焦在被視為一級戰區的「台北市、桃園市」二都，搶下四都可說是勢在必行。首先，在台北市長候選人蔣萬安選情，他的民調支持度長期維持領先態勢，近來更展現破釜沈舟、背水一戰的決心，辭去立委一職，顯示他對選情相對樂觀，下此猛藥無非意在讓領先差距「再擴大」，同時也發揮「外溢效應」，逼迫綠營有身兼立委職務的，包括台中市長候選人蔡其昌、基隆市長候選人蔡適應、桃園市長候選人鄭運鵬等人，被迫表態是否也要請辭展現決心。

在桃園市長候選人張善政方面，選情倒陷入詭譎氛圍，由於這是黨主席朱立倫的家鄉，有收復失土、非贏不可的壓力，近來更多次親自到桃園督軍，但在藍營內部民調顯示，張善政只領先鄭運鵬約7.5個百分點，還在膠著拉鋸狀態。在陸戰方面，張善政仰賴桃園市議長邱奕勝在南桃園鎮守，而北桃園選民結構雖是綠大於藍，但整體而言，在八德、蘆竹，國民黨有逐步追上的趨勢。

總體來看，藍營仍不敢輕忽桃園市長鄭文燦8年任內對於地方基層的耕耘，他擁有紮實且難以撼動的組織陸戰戰力，且綠營策略就是讓鄭運鵬跟鄭文燦「雙鄭」綁在一起，加上身兼民進黨主席的總統蔡英文，短期內近10次跑桃園助選，空戰、陸戰連擊下，這確實讓藍營在陸戰上陷入苦戰。

因此，藍營在桃園的勝選密碼，訴諸於「空戰」，最近多次檢驗鄭文燦的政績，也強攻鄭運鵬在大陸做生意的「中國鵬」事件；另外，也主動拋出「挺善良」系列口號，好比「1126挺善良」，並發起「1126挺善良反惡霸」，就是希望爭取議題主導權，來爭取民眾對他的認同感。

在基隆市長候選人謝國樑方面，其競選團隊認為目前呈現「五五波」的態勢，關鍵原因在於「不表態率」非常高，約3成至3成5間，今年選戰因整體社會氛圍對中央執政有所怨言，這多少會影響到投票意向，更也攸關選前大多數人不願意表態。

基隆地方藍營人士評估，基隆市長林右昌的影響力並沒有成功轉移到蔡適應身上，因此在未來幾天就是固票、拉票跟催票，要讓「討厭民進黨」、「反民進黨」的民眾出來投票；同時，加上藍營北台灣區域聯合作戰的氣勢，一同拉抬北北基桃的選情熱度。

▲▼國民黨自評縣市長選情。（圖／記者許立昕整理製表）

▲國民黨自評縣市長選情。（圖／記者許立昕整理製表）

一張圖看藍營優勢、膠著、艱困選區

針對藍營當前選情，整理優勢選區、膠著選區與艱困選區。首先，在「優勢選區」方面，藍營有把握守住新北市、台中市、宜蘭縣、新竹縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市；另外還有東部與外島縣市，包括花蓮縣、台東縣、金門縣與連江縣。

在膠著選區方面，就有前述選情五五波的基隆市，另外蔣萬安雖然穩定維持些微領先，但不可諱言的是，民進黨台北市長候選人陳時中近來急起直追，因此在保守評估之下，台北也屬膠著戰區；而張善政方面，也因陸戰施展不開，單靠空戰力拚，雖然能維持些微領先，但始終拉不開差距；至於新竹市方面，候選人林耕仁最近強攻民眾黨候選人高虹安「助理費」事件，雖然砲火猛烈，且多次躍上全國新聞版面，但似乎讓在旁觀戰的民進黨候選人沈慧虹漁翁得利。

至於藍營的艱困選區，不外乎多落在綠營鐵票倉的南部地區，包括台南市、嘉義縣、高雄市、屏東縣；而苗栗縣方面，由於藍營陷入分裂，提名的候選人謝福弘支持度始終一厥不振，這讓脫黨參選的鍾東錦維持領先態勢。

▲▼張善政、鄭運鵬。（合成圖／資料照）

▲張善政、鄭運鵬。（合成圖／資料照）

民進黨拚「7 Plus」 上看12執政縣市

在綠營方面，戰略目標也很明確，就是除了本來就有的7個執政縣市必須守下來外，更著眼於20年未執政的台北市，以及被視為國家門戶的桃園市，因此綠營的一級戰區跟藍營一樣，都是「台北市、桃園市」；不過，綠營這次也藉著藍營在苗栗分裂，也將火力聚焦在這個超過70年從未執政的縣市；同時也高舉「反黑金、反貪污」的旗號，把矛頭指向南投縣、雲林縣，以及宜蘭縣。

首先，在陳時中選情方面，本來民進黨寄望他7成高支持度，擔任「全國選戰火車頭」的角色，但年中採與病毒共存的政策，國內疫情爆發，在野政黨強攻防疫政策、快篩劑、高端疫苗等議題，加上在選戰期間，公廁加裝免治馬桶政策，爆出影片涉及偷窺片段的爭議，確實重挫陳時中的支持度，這也打亂民進黨本來的如意算盤。

更雪上加霜的，是資深媒體人周玉蔻日前強攻蔣萬安父親的陳年緋聞，不料帶來反效果，讓陳時中的支持度持續探底；不過，綠營逐步重整腳步，在近來國民黨市議員徐巧芯拋出「摟人妻照」議題後，讓陳時中陣營找到反撲的支點，反控藍營在做仇恨動員，這在訴求凝聚基層支持者的選戰最後階段，成功讓深綠支持者開始集結。

接著，民進黨在拋出北北基桃1200元月票政見，串連陳時中、林佳龍、鄭運鵬、蔡適應等四位候選人，同樣組成聯合作戰連線。鄭運鵬方面，他的大本營位於蘆竹、龜山，綠營評估選情相對穩定，加上鄭文燦的故鄉八德，以及鄭文燦超強的陸軍戰力，並打出「雙鄭」接棒的號召，讓對手陷入苦戰。最後階段除了防守對方採抹黑的烏賊戰，避免負面操作發酵，也要持續讓鄭文燦的影響力可轉移至鄭運鵬。

至於新竹市長方面，在林耕仁強攻高虹安之下，重創高虹安的支持度，但並沒有反映在林耕仁身上，這反而讓隔岸觀火的沈慧虹坐收漁利。綠營人士說，加上前市長林智堅在新竹的建設實績，確實是有被民眾所認同的，這與先前被攻擊的論文事件無涉，加上立院黨團總召柯建銘強力助拳，陸戰相對穩定，最後階段就是衝刺空戰。

此外，民進黨這次也高舉「反黑金、反貪污」的旗號，主要針對藍營南投、雲林、宜蘭、苗栗等縣市。其中，對於綠營而言，南投縣雖然要攻下的難度極高，但綠營內部評估，其實戰況已經拉近到「射程範圍」內，基層的埋怨已在壓力鍋悶燒；而雲林縣、宜蘭縣部分，綠營則強攻家族、貪污議題，他們認為有望在選戰最後階段，激出地方對於黑金、貪污等不滿情緒。

一張圖看綠營優勢、膠著、艱困選區

針對綠營當前選情，整理優勢選區、膠著選區與艱困選區。首先，在「優勢選區」方面，綠營有把握守住高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣等4縣市。在膠著選區方面，就包括基隆市、台北市、桃園市、新竹市、基隆市、澎湖縣，另外用「反黑金、反貪污」的號召，強攻南投縣、雲林縣與苗栗縣。

至於綠營的艱困選區，不外乎多落在藍營的執政縣市，包括：新北市、台中市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣，以及外島的金門縣與連江縣。

▼民進黨自評縣市長選情。（圖／記者許立昕整理製表）

▲▼民進黨自評縣市長選情。（圖／記者許立昕整理製表） 

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