宣布對高虹安「今日不語」　柯建銘14字喊話：饒了台灣！！

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安涉嫌詐領國會助理費，爭議不斷。民進黨立法院黨團總召柯建銘15日上午前往立法院院會開會前，被媒體詢問高虹安事件的議題，他透過臉書表示，「今日不語」，只有14個字回應：「解除律師委任，直接認罪，饒了台灣！！」

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

根據《鏡週刊》報導，吹哨者提供連續11個月、共13頁的薪資內帳明細，發現高虹安不只涉嫌要求助理上繳加班費，就連助理本薪也被浮報、詐領，多名助理向立法院申報的金額都比實際薪資多出數千元至5萬元不等，這些遭「低薪高報」的薪資差額，連同每個月的加班費，都要上繳辦公室的公積金再挪作他用，高虹安涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪嫌明確，吹哨者已將資料送交檢調機關，有待司法釐清真相。

對此，柯建銘昨天晚間受訪時說，根據《預算法》與「中央政府各機關單位預算執行要點」規定，人事費不得流用，且這些錢不能用在高虹安自己身上，這是大原則，高現在找律師比找選民重要，這些法律問題不可能選後就煙消雲散，並形容高「天下第一勇」，自己開記者會來自證有罪。

不過，柯建銘今天早上前往立法院審查法案時，有電子媒體再度堵麥，詢問《鏡週刊》再度爆料高虹安的問題，柯表示「今日不語」，並透過臉書傳達14字回應說：「解除律師委任」、「直接認罪」、「饒了台灣！！」文末加註兩個驚嘆號，表達強烈語氣。