鄭寶清批鄭運鵬反對鐵路地下化　「結果到處說是他爭取的」

▲鄭寶清質疑鄭運鵬反對鐵路地下化部分，卻到處說高架是他爭取的。（圖／翻攝自YouTube／桃園市選舉委員會）

記者劉人豪／桃園報導

桃園市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會今（15）日上午9時登場，發表順序依序為，3號鄭運鵬、4號鄭寶清、2號賴香伶、1號張善政。對於第二階段第一次專家提問社會住宅的部分，鄭寶清表示，社會住宅不可以超過8千元，保障住的權利，另外鐵路高架改地下一事，他批：「我到昨天才知道原來反對的是鄭運鵬，結果鄭運鵬到處說高架是他爭取的，非常好笑」。

提問階段，元智大學教授王佳煌老師提問，要如何解決社會住宅建築用地取得的問題，還有資金總數來源、運作的方式，還有蓋完後的維護、管理、生活機能等問題如何解決，另外社會住宅的住戶，要如何解決租約到期後的居住問題，有沒有具體措施解決。

對此，鄭寶清表示桃園縣在人口沒增加，一直都在減少，8年前就提出修法，住宅法第19條加上讓整府用容積去換錢建社會住宅，解決社會住宅沒有錢的問題。

鄭寶清強調：「地的問題，政府不要再賣地，另外要有清廉的政治，經濟的發展建立在有效率跟清廉的政治，社會住宅解決不是用現在的方式，絕對解決不了，創新才是桃園發展的依據。」他強調，像是租金的問題，不是用所得來算，是要用政府收入的最低標準來算，歐洲也是這樣算，如果政府規定2萬4千是最低薪資，你賺2萬4千裡面不可以超過三分之一來付住款，才可以提升生活品質。

鄭寶清說，像是高架改地下，是他擔任立委後，成功說服時任行政院長林全才爭取到的經費預算，這就是大家口口聲聲說的百年建設，可是鄭運鵬反對百年建設，所以鐵路部門說委員反對，「我到昨天才知道原來反對的是鄭運鵬，結果鄭運鵬到處說高架是他爭取的，非常好笑」。

鄭寶清認為，社會住宅不可以超過8千元，保障住的權利，政府要擔負所有的責任，買房子、租房子政府就要負責，3到6年就要輔導他去買房子。