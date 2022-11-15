蔣萬安酸黃承國變地下市長　陳時中：連這樣也在牽拖

▲台北市長候選人陳時中回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長候選人蘇煥智日前公開批評民進黨中常委黃承國，還說若民進黨候選人陳時中當選，黃承國就會變成「地下市長」，國民黨候選人蔣萬安跟進批評「地下市長」一說，還酸「黃承國擔任國策顧問，是要教黑道如何治國嗎？」對此，陳時中15日受訪說，黃沒有在競總掛任何職務，連這樣也在牽拖，可以牽拖的人就多了。

陳時中今天上午出席「感謝支持，陳時中小額募款」記者會後受訪，媒體詢問國民黨立法院黨團與蔣萬安陣營把陳時中與「黑金」綁在一起，陳時中反問，「我不知道他打得黑金是誰？」要打他黑金要拿出證據來，如果是要講「連結式的黑金」，那國民黨幾乎很多人都有這樣的情況，今天選舉是他、蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊以及其他9位在選舉，應該以這樣連結才對，而不是無限上綱的去連結任何人。

此外，對於蔣萬安批評黃承國恐成為「地下市長」的說法，陳時中說，國策顧問很多啦，每一個國策顧問都來當地下市長，這也不可能，此外，黃先生也沒有在其競選總部掛任何的職務，連這樣也在牽拖，可以牽拖的人就多了。

至於外界批評蔣萬安利用台美之間的認知落差來吹噓、唬弄台北市民，陳時中回應，相信這裡面有很多的翻譯不同，像是「doctor」可以指醫生或博士，一般來說還是要針對是否有PhD的資格講清楚，如果蔣萬安有吹噓過自己的學經歷，就要把它證明清楚，不過，他不清楚蔣萬安有沒有說過自己是博士，倒是針對蔣萬安講過他的矽谷經驗，想要聽聽他怎麼把這個經驗作為治理台北的經驗，這才是市民想要聽的。

▼前國策顧問黃承國（右）日前現身造勢場合。（資料照／記者湯興漢攝）