童文薰親揭「幼稚園學歷選台北市長」　批論文戰：爭執學歷沒幫助

▲童文薰利用政見發表會機會，解釋自己為何以幼稚園學歷參選台北市長。（圖／台北市選舉委員會直播）



記者陶本和／台北報導

台北市議員王鴻薇近來發現，曾在美國紐約州擔任過律師的無黨籍台北市長候選人童文薰，在選舉公報上的最高學歷竟只有幼稚園。對此，童文薰15日在公辦政見發表會上表示，她認為與其在論文、學歷真假上爭執，是毫無意義的，對台北未來沒有任何幫助，所以就以幼稚園學歷來參選。

年底大選選舉公報昨起派送，王鴻薇在臉書發文貼出無黨籍台北市長候選人童文薰的選舉公報截圖，1965年生的童文薰是台北市長候選人，曾擔任新竹科學園全友公司法務、美國紐約州律師、國際人權律師、ADOBE公司法律顧問、矽谷電動車新創投資、WETW元宇宙鍛造先驅者以及智慧行動科技公司創辦人，經歷可謂相當豐富。

不過，童文薰的最高學歷竟只有「板信幼稚園」。王鴻薇在臉書發文笑稱，「哈哈，這是對某些人假學歷的嘲笑和反諷嗎？選舉公報隨便寫都沒事啦！對喔，高雄還有一個實習醫生冒充長庚醫生寫在選舉公報上的。」

對此，童文薰今天在第二場北市政見發表會上表示，她覺得與其在論文有無跟學歷真假上爭執是毫無意義的，對台北未來沒有任何幫助，所以她以幼稚園學歷來參選。

▼童文薰在選舉公報上的最高學歷為幼稚園，引發熱議。（圖／中選會）

