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苗栗智障清潔工選里長！哥親曝心酸內幕　自比「潑猴」來攪局

▲▼苗栗輕度智障者古益弦參選里長。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗輕度智障者古益弦參選里長。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

2022九合一大選進入最後倒數階段，選舉公報出爐後，苗栗縣頭份民生里里長候選人古益弦特殊身分立即引起網友討論，古自曝領有輕度智能障礙手冊，還稱「智障當選，做事不智障！」公報曝光後輿論立即沸騰。古益弦的胞兄古富源今(15日)受訪時反駁，有些人耳聞後覺得弟弟不適合，但里長的參選資格就沒限制，「為什麼(智障)不能參選？」

古益弦今年36歲，在選舉公報列出過往就讀的啟智班、特殊教育學校，並在政見欄坦言領有輕度智能障礙手冊，但他承諾「本人當選，全家服務」，因為哥哥在當地開機車行，「店面開著，隨時有事，隨時找得到人！」政見欄還表示，看不慣有些人「做的決定比我還要智障」，而且沒選上就要死不活的，所以決定出來參選，只要選上一定認真做，如果沒選上也沒關係，就是選高興的，「智障當選、做事不智障！民主社會，弱勢出頭天！」

▲▼苗栗輕度智障者古益弦參選里長。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲哥哥古富源。（圖／記者蔡文淵翻攝）

古富源今受訪也透露，弟弟從高中特殊學校畢業後，在連鎖速食店擔任清潔工近20年，雖然頭腦不好，但平時喜愛在里上到處走動，很喜歡參與廟會和競選活動，「我就想說，既然智障也有資格參選，所以討論徵得弟弟同意後，就帶他去登記；有些人耳聞後，認為弟弟不適合，但我反駁，參選的資格就在那，又沒有限制，為何不能？」

古富源認為弟弟很適合擔任里長，「他喜歡到處走動，露臉比我們多，大家看得到他，如果做不好，我們會幫忙，再不行，就請議員、代表一起把里上的事做好。大家覺得他不適合，我們家人是站出來支持，該做就做、不會就學習，一毛錢不領，我認為我們是試用期，沒資格領這個錢。」

「我們把自己比喻潑猴，攪一下這個局，看這個政治會不會更好！」古富源說，在他還沒結婚前，一家四口裡媽媽是中度智障、弟弟是輕度智障，爸爸晚年精神狀況也不好，「弱勢家庭的辛酸與苦，我懂！」

▼競選標語「搞仙氣的」為客語，意指「有趣、玩好玩的」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗輕度智障者古益弦參選里長。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗輕度智障者古益弦參選里長。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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