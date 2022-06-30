嘉大音樂團隊獲青創補助　打造嘉義特色嘉年華週

▲▼ 嘉大青創音樂團隊獲肯定 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學青創團隊獲嘉義縣政府「青年創新創業獎勵補助計畫」創業啟動補助成立「有種創造工作室」，同時也受到經濟部中小企業處創育機構嘉易創創育中心的肯定與支持，媒合近150萬元資金投入工作室，該團隊未來將秉持對音樂的熱血靈魂，深耕嘉義在地，打造專屬的音樂祭品牌與地方群聚，期許為地方發展出具獨特性的品牌系列活動。

嘉大林翰謙校長表示，為積極培育學生求學期間能有更多元的學習發展，嘉大創新育成中心採用產學雙軌輔導機制，與經濟部中小企業處創育機構嘉易創創育中心合作，協助校內學生創業，從創意啓發到創業補助，皆提供對應的協助資源。希望未來林森校區能導入更多資源，進行產業服務轉型與軟硬體升級，活化校園使用率，期能深化區域產業鏈，落實嘉大社會責任，為嘉義留下更多優秀人才。

嘉易創創育中心創辦人黃振瑋表示，來到嘉大念書，畢業後選擇在嘉義落地深耕，從輔導COYE團隊的過程，感受到「有種創造工作室」團隊對音樂的熱情與執行力，因此透過輔導與徵選，決定以嘉易創種子投資基金投資「有種創造工作室」，未來將連結嘉易創資源與旗下創育及新創群聚活動品牌「創青趴」，打造嘉義特色嘉年華週，吸引全臺的育成人、新創、地方工作者、音樂人與旅客到嘉相聚。

有種創造工作室吳威融執行長提到，創業過程面對各種壓力與挑戰，感謝學校的支持讓我們開啓創業的夢想，從籌辦大型校園演唱中累積許多寶貴的交流經驗，直到現今將諸羅祭的品牌與精神得以延續，同時也感謝嘉義縣政府及嘉易創的支持肯定提供資源，讓我們在不同階段都有一盞明燈指引與帶領。8月13日至14日工作室團隊將在中央廣播電臺民雄分臺日式招待所舉辦「2022諸羅祭：蒜泥有種」，將以講座的形式介紹許多與嘉義有深度關聯的音樂人及在地店家，歡迎熱愛音樂的朋友能給多給予支持。

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