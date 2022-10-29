嘉市府攜手嘉大辦理「臺灣科普」　提升科學素養強化實驗精神

▲▼ 2022臺灣科普環島列車嘉義地區交接典禮及科學闖關活動 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022臺灣科普環島列車嘉義地區交接典禮及科學闖關活動在嘉義市文化創意園區舉辦，活動邀請了嘉義地區高中以下的學校共襄盛舉，以多元的方式協助各級學校推動科學教育，提昇民眾的科學素養，同時配合國家科學及技術委員會辦理全台大型科普活動，突顯科普教育的重要性。

教育處林立生處長表示，科普列車是一項廣受親師生歡迎的科普活動，在參與過程中藉由實際動手實作，引發學習的興趣。市府特別與國立嘉義大學合作辦理「2022臺灣科普環島列車嘉義站交接暨科學闖關活動」共同推動嘉義地區科學教育，提升師生的科學素養及強化實驗探究精神。

活動現場擠滿了嘉義縣市高中、國中、國小及來自雲林的學生，熱情参與文化創意園區的玩科學學英文闖關活動，例如：自製防蚊液及三明治發聲器，以及用手掌的壓力及温度讓液晶變色等等充滿科學原理的關卡，共有14個有趣的科學體驗活動。除了文化園區的科學闖關外，276位來自嘉義國中、世賢國小、文雅國小、民族國小及民和國中的師生將一起搭上科普環島列車，坐火車玩科學，體驗名符其實的科學之旅。

嘉義大學林翰謙校長表示，科學闖關活動除了由嘉義大學學生擔任關主外，為了能達到性別平權、鼓勵女學生學習科學，也邀請了國立嘉義女中及私立天主教宏仁女中學生擔任關主，面對活潑的國小學生，仍能有條有理地解說，耐心地引導學童完成實驗，展現出女學生在科學方面的能力及優勢。

嘉大應化系連經憶教授也提到，聯合國教育科學及文化組織已經宣布今年7月開始到明年的6月為「基礎科學促進永續發展國際年」，活動加入英文學習的元素是為響應2030雙語國家政策，也彰顯基礎科學的重要性，期許面對社會及環境變遷等重大挑戰時能發揮影響力，向下札根，為這些未來國家的科學家奠定扎實的科學基礎。