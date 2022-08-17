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嘉大攜手嘉義醫院簽署MOU　提升雲嘉醫療量能打造全人健康

▲▼ 嘉大攜手嘉義醫院簽署MOU，兩方協力提升嘉義地區醫療量能 。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉大攜手嘉義醫院簽署MOU，兩方協力提升嘉義地區醫療量能 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學繼上週與嘉義長庚紀念醫院簽訂合作協議，17日上午接續再與衛生福利部嘉義醫院簽署合作協議，嘉義醫院由黃元德院長、陳詩典副院長、劉紫娟主任秘書、黃英和醫務秘書及郭昭吟等各科主任出席，嘉大由林翰謙校長、陳瑞祥副校長、張俊賢副校長、李鴻文副校長、生命科學院賴弘智院長及林芸薇主任秘書等師長與會，雙方正式簽署學術交流及技術合作協議書，就未來在生醫教學、研究、資源共享及產學鏈結等展開實質的交流合作。

▲▼ 嘉大攜手嘉義醫院簽署MOU，兩方協力提升嘉義地區醫療量能 。（圖／嘉義大學提供）

▲ 嘉大攜手嘉義醫院簽署MOU，嘉大林翰謙校長(右)與衛生福利部嘉義醫院黃元德院長(左)簽約合影 。（圖／嘉義大學提供）

嘉大表示，4個校區目前設有七個學院，在教育、人文、管理、農業、理工、生科及獸醫領域教研量能亮眼，與部立嘉義醫院合作將對未來嘉大成立第八學院-醫學院的擘劃倍增信心，嘉大醫學院主要以全人健康及預防醫學為發展目標。師範學院可提供預防醫學上心理治療與健康促進；人文藝術學院輔以音樂及藝術療癒現代人緊張而忙碌的生活壓力；管理學院部分將以資訊科技進行醫療管理，預計明年將招收醫療資訊管理EMBA班；農學院著重於國人生活中最重要的食安、食農及農業生技等；理工學院將利用資訊與AI人工智慧載具導入安全醫療；生命科學院朝精準健康醫療進行科技研發，並串聯嘉義縣科學園區的精準健康生醫領域；獸醫學院與植物醫學院則以創造人類及健康為主要目的。

▲▼ 嘉大攜手嘉義醫院簽署MOU，兩方協力提升嘉義地區醫療量能 。（圖／嘉義大學提供）

▲ 嘉大17日上午與衛生福利部嘉義醫院簽署學術交流及技術合作MOU 。（圖／嘉義大學提供）

嘉大林翰謙校長提及校內教師在生醫科技之研發量能備受國內和國際醫學界高度重視。期待未來嘉大與嘉義醫院在教、學及研究加強實質的交流，藉由綜合大學多元的學習環境，攜手實踐全人醫療理念，培育符合新世代需求的醫療專業人才，提升在嘉義地區工作的民眾有更好的醫療資源，善盡大學社會責任。

▲▼ 嘉大攜手嘉義醫院簽署MOU，兩方協力提升嘉義地區醫療量能 。（圖／嘉義大學提供）

▲ 衛生福利部嘉義醫院黃元德院長(左)致詞。。（圖／嘉義大學提供）

嘉義醫院黃元德院長表示，未來醫院發展不單只是醫師與病人或是護士與病人的關係，承如嘉大林校長所提未來醫療應是以全人健康為發展目標。嘉義醫院自1895年成立迄今有127年的歷史，臺灣光復前是雲嘉南地區最大的醫院，而醫院要提升有三大要素，第一「品質」是醫院的生命，第二「團隊」是醫院的基礎，醫療絕非單打獨鬥可以完成，第三最重要是「教研」動力，希望藉由嘉大專業師長學研量能，除能提升院內醫療品質，更能強化同仁學習的動力，在資訊管理、中草藥研發及食安上增進個人知能。醫學院除提供專業醫療外，更需回歸醫療本質著重於全人及預防醫療。目前嘉義地區共有86間養護機構，其中有逾70間與嘉義醫院有實質醫療合作，彼此之間有嚴密的網絡，未來希望嘉義醫院能以既有的資源協助嘉大朝醫學院的目標前進。

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