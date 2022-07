嘉義縣青創團隊獲資金挹注　「有種創造工作室」音樂深根

▲ 嘉義縣青創團隊獲創育公司資金挹注。(圖/嘉義縣政府提供)

記者翁伊森/嘉義報導

嘉義縣青創團隊「有種創造工作室」9日於中央廣播電臺民雄分臺日式招待所舉辦「日式野餐活動-諸羅宴暨投資簽約儀式」,在嘉義縣政府的見證下,與嘉易創創育中心完成投資簽約儀式,獲得創育公司資金挹注。

「有種創造工作室」的兩位創辦人吳威融及蕭宇恒因於嘉義大學念書而相識,並決定留嘉發展,今年獲縣府「青年創新創業獎勵補助計畫」創業啟動補助金,而成立「有種創造工作室」,他倆帶著對音樂熱血的靈魂決心深耕嘉義,為在地打造專屬的音樂祭品牌與地方群聚,持續朝夢想逐步邁進,該想法也受到經濟部中小企業處創育機構-嘉易創的認同與支持,連同嘉易創種子投資在內,共媒合近150萬資金挹注,期許攜手為地方發展出在地特色的系列活動。

勞工暨青年發展處陳奕翰處長表示,縣府為支持青年返鄉及留鄉創業,與在地創育機構攜手建構青年在地支持系統,從創業課程培力、嘉義縣青年孵化讚個案輔導一站式輔導平台,到青年創新創業獎勵補助計畫提供創業啟動補助資金挹注等資源,協助具發展潛力之新創事業安穩在地扎根,〝 COYE啦!(可以啦)〞是對兩位嘉義大學在學青年吳威融與蕭宇恒創業熱血的印象,創業就是需要這股衝勁,更期盼他們帶著「有種」精神,持續擾動嘉義,帶動嶄新的新創能量與活力。

嘉易創創辦人黃振瑋表示,自己也是從外地到嘉義大學念書,最後選擇在嘉義落地深耕,在輔導COYE團隊的過程深深感受到兩位學弟對音樂的熱情與執行力,因此在經過輔導與徵選後,決定以嘉易創種子投資基金投資COYE團隊所成立的「有種創造工作室」,未來將會連結嘉易創的資源與旗下創育及新創群聚活動品牌「創青趴」,讓一週七天都可以有各式各樣的活動在嘉義的各個區域展開,期許可以打造出屬於嘉義的特色活動嘉年華週,吸引全台的育成人、新創、地方工作者、音樂人與旅客一同到嘉義相聚!

有種創造工作室吳威融執行長表示,創業過程中需面對種種壓力,很感謝嘉義縣政府所提供的資源,像是嘉我好漾創業課程,以及青年孵化讚的創業輔導資源,讓我們在不同階段都有一盞明燈的指引與帶領,也感謝許多諸羅祭的粉絲給予支持與鼓勵,讓我們有種創,勇敢造!目前由團隊所打造的「2022諸羅祭:蒜泥有種」也已經開始募資售票,歡迎喜歡音樂或想來嘉義走走的朋友們可以線上購票給我們更多的支持!

諸羅是嘉義的舊名,2019年從嘉義大學校園演唱會發跡的諸羅祭,花費了整整三年時間才成為嘉義最受歡迎的新興音樂祭品牌,有種創造專屬在地的全新音樂祭品牌。「台上台下歡樂的樣子,就是我們繼續辦下去的動力。我們也希望諸羅祭能成為嘉義重要的文化資源,讓年輕人多一個願意留下的理由,以帶動諸羅的發展。」諸羅祭創辦人阿威笑著說。希望透過各式活動,擾動原先寧靜的嘉義,持續為地方注入新的能量,因此,第三屆諸羅祭除了將會以音樂祭形式和大家見面之外,也會以講座的形式介紹更多和嘉義有深度關聯的音樂人和在地店家。

《2022諸羅祭:蒜泥有種》

➤日期|2022.08.13(六)~2022.08.14(日)

➤地點|中央廣播電臺民雄分臺日式招待所(621嘉義縣民雄鄉民權路50號)

➤演出卡司|老破麻、恕solemn、hue、榕幫、冰球樂團、拍謝少年、反正我很閒、子沂、26Restart 、郭子恆、JK凱翔、二手菸 Second Wave、台客至上、月下Under The Moon、Bunnlysium、公館青少年GGteens、夢遊先生The Dreamer ...and more!

➤購票連結|https://wabay.tw/projects/jurassicfestival?locale=zh-TW

➤更多活動資訊|諸羅祭Instagram: https://www.instagram.com/jurassicfestival/

勞青處將持續支持青年創業,讓嘉義縣青年創業築夢實現。歡迎有需求的民眾可至勞青處「嘉義縣青年孵化讚」網站(http://www.ccyih.org/)查詢或撥打05-3620123分機8843謝小姐。

