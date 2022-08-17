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整合研究能量成立研發團隊　嘉大前校長艾群獲十大傑出農業專家

▲▼ 嘉大前校長艾群教授獲頒十大傑出農業專家。（圖／嘉義大學提供）

▲▼ 嘉大前校長艾群(圖右)教授獲頒十大傑出農業專家。（圖／嘉義大學提供）

第46屆全國十大傑出農業專家選拔結果出爐，嘉大前校長生物機電工程學系艾群終身特聘教授獲頒十大傑出農業專家，8月13日於臺中市葳格國際會議中心出席頒獎典禮，由立法院蔡其昌副院長、農委會范美玲主秘、同濟會總會長張維清等頒獎。

▲▼ 嘉大前校長艾群教授獲頒十大傑出農業專家。（圖／嘉義大學提供）

▲艾群教授(右2)擔任嘉大校長期間辦理智慧農業成果展，向嘉義縣翁章梁縣長解說農業機器人在農業上之應用。。（圖／嘉義大學提供）

艾群2022年2月退休，1992年美國威斯康辛大學博士畢業，從事非破壞性檢測技術-音波判斷蔬果內部品質、1997年從事農產加工機械研究、1999年從事於農業自動化系統開發、2004年轉型研究生物微奈米機電工程生醫的介電泳生物晶片應用、2008年從事細胞力學、2011年從事腦機介面與腦波信號控制研究、2015年研究開發油電混合搬運車及2018年研究農業機器人研發，擔任教職期間更指導許多學生參加國內外競賽多次獲獎，對農業人才培育與科技發展不遺餘力。

▲▼ 嘉大前校長艾群教授獲頒十大傑出農業專家。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉大前校長生物機電工程學系艾群教授(照片由嘉大提供)。

嘉大林翰謙校長表示，艾前校長在嘉大服務期間研究計畫101件，執行計畫經費達1億5,299萬元，技術移轉金480萬元。曾獲得美國農業工程學會(ASAE)學術論文獎、中華農業機械學會論文獎、中華農業機械學會學術成就獎、中華農業機械學會教育成就獎、臺灣生物機電學會學術成就獎，在嘉大更4次榮獲全校產學合作績效第一名，擔任校長期間仍不斷鑽研農業相關科技研發，整合嘉大研究量能，成立智慧型農業研發團隊，為臺灣農業科技發展貢獻心力，其研發量能及精神，實為嘉大楷模。

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