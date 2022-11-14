堅不請辭立委！張善政陣營批鄭運鵬：不用心+沒決心是薪水小偷

▲凌濤(左)批鄭運鵬問政不用心，選舉沒決心是「薪水小偷」。(圖／張善政競總提供)

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬被問及「不請辭立委會不會有壓力？」，鄭稱蔣萬安「宣布參選時沒決心嗎？」，張善政競選總部發言人凌濤14日表示，按照鄭運鵬邏輯，宣布第一天沒辭立委、後來才辭叫做「沒有決心」，那鄭運鵬從參選至今都堅不辭職，是不是從來就沒決心？

凌濤說，鄭運鵬在第一到第五會期提案數、共同提案數非常有限，第六會期之初，甚至被評鑑出席率掛零，不僅不關心自己選區蘆竹、龜山民眾權益，對國家發展的政策也漠不關心，在立法院是名符其實、各方認證的「後段班立委」。問政不用心，選舉又沒決心，名副其實的「薪水小偷」。

對於鄭運鵬稱蔣萬安領先了才辭立委說「可見這個人很投機」！凌濤重批，其實全台灣最「賣台」、最投機的政治人物就是鄭運鵬；鄭運鵬在2008年在立委一失利，隨即腳底抹油，趕快衝到對岸以中國台灣籍大賺人民幣，近期還撒謊說專利在世界被保護只能透過中國，卻遭爆從頭到尾只申請中國專利、在中國市場賺大錢，根本是低估了台灣民眾的智慧。

凌濤說，鄭運鵬身為桃園在地立委，對桃園漠不關心，選舉到了，跟鄭文燦市長每天都在拚選舉，不顧市政及選區蘆竹、龜山市民的權益，已經被市民唾棄。近期還遭爆，曾獲評鑑甲等的桃園某身障機構發生虐待孩童事件，家長求見桃園市長鄭文燦，卻換來「鄭市長輔選很忙」、「只能在競選場合碰面」，再加上近期中壢發生嚴重詐騙囚禁治安事件，可見鄭文燦、鄭運鵬兩人已無心市政，嚴重失職。

凌濤表示，鄭文燦與其不斷地用大動員、大造勢來輔選，不如認真把市政做好，才能爭取民眾支持，否則為了拉抬鄭運鵬慘澹的選情，反而可能賠上多年的聲譽。