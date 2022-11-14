台中紅衣男被盤查突狂奔　警喊：我開槍了哦！追百米壓制

記者許權毅／台中報導

「麥造！我開槍了哦！你是在衝X小啦！」台中第二分局員警徐柏鈞10日巡邏時，見一名紅衣男行為可疑，一查機車車主是通緝犯，馬上上前攔查，不料男子說自己只是「借騎」，假裝配合後再往一旁小巷奔跑，員警大喊「我開槍了哦」威嚇，紅衣男則在跑不到百米就被壓制，質問後才發現男子為41歲許男，因為毒品與侵佔被判刑3年，未入獄報到遭到通緝。

▲台中第二分局員警盤查，紅衣男突然往一旁小巷奔跑，立刻被員警追上壓制，一查竟是通緝犯。（圖／記者許權毅翻攝）



徐姓員警10日17時許在梅亭街與益華街巡邏時，發現一名紅衣男騎士不時左右張望，鬼祟地騎著機車，經查詢車牌後，發現紅衣男所騎的機車車主為通緝犯，馬上上前攔停。紅衣男先是假裝配合，謊稱沒有帶身分證、健保卡，被員警問到「應該是沒有帶違禁品吧？」紅衣男神色緊張翻找東西說，「都正常的啊！」

▲▼紅衣男跑不到百米就被員警追上，被壓制時還謊報哥哥的身分證字號。（圖／記者許權毅翻攝）



孰料，紅衣男突然轉身往一旁小巷奔跑，員警馬上緊追在後，大喊「我開槍了哦」威嚇紅衣男，但紅衣男體力不佳，不到百米就被員警追上，直接被壓制在地上，員警則怒斥「你是在衝X小啦」。

▲紅衣男為41歲許男，因為毒品跟侵佔判刑3年，未報到執行被通緝。（圖／記者許權毅翻攝）



紅衣男被壓制後，仍不肯乖乖吐實，還謊報身分證字號，馬上被員警識破，逼問後才知道他報的是哥哥的身分證。41歲的許姓男子因為毒品跟侵佔罪被判刑3年，依法需要入監執行，但許男未報到被彰化地檢署、橋頭地檢署發布通緝，全案訊後將許男依法解送歸案。

▲台中第二分局徐姓員警身上掛滿裝備，仍輕鬆追上許男將其逮補。（圖／記者許權毅拍攝）