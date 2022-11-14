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澎湖漁船不敵強風翻覆　6人獲救

記者陳洋／澎湖報導

澎湖的東北季風有多強大，帶您來看看，澎湖今天（14日）上午發生一起漁船翻覆意外，主因就是強風，因為漁船噸位較小，先是觸礁進水，之後不堪8級強風，出現翻覆意外，船長加船員6人經友船救援，全數平安，但翻覆的漁船要等海象變好才能試著拖救了。

▲▼ 澎湖漁船不敵強風翻覆 6人獲救。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖吉貝籍的漁船金吉財6號今天早上八點多由謝姓船長駕駛，搭載5名外籍漁工出海補土魠魚，沒想到從吉貝出港沒多久，就在險礁以西位置處翻覆。（圖／記者陳洋翻攝）

吉貝社區理事長呂福能說，漁船會翻覆應該是強風，所以到了險礁淺灘處擱淺，然後被強風吹倒翻覆。

同額競選的準縣議員魏睿宏說，謝姓船長在漁船翻覆後，和船員爬上浮在海面的船側，才打電話求援，經過友船趕到場後，先把人順利救回岸邊，後續有請救難協會人員下水勘查，因為天氣實在不好，無法讓船翻正後拖救，要等明天天氣好一點，在看看能不能將船拖回來。

▲▼ 澎湖漁船不敵強風翻覆 6人獲救。（圖／記者陳韋男攝）

▲謝姓船長在漁船翻覆後，和船員爬上浮在海面的船側，經過友船趕到場後，先把人順利救回岸邊。（圖／記者陳洋翻攝）

由於澎湖今天颳起8級強風，強度已經超過輕度颱風，雖然這樣的風力是澎湖的日常，但行船三分險，為了搶農曆年前的一波土魠魚潮，漁民頂著強風也只好出海作業，遺憾發生意外，所幸人員平安無傷。

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