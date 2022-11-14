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17歲屁孩未戴安全帽闖新北耶誕城！撞飛女警...遭警方壓地下場慘

記者陳以昇、戴上容／新北報導

新北市一名17歲陳姓未成年少年，新北歡樂耶誕城開城當天（11日）未戴安全帽騎車返家，途中遇上警方攔查，他強行穿越撞上上前攔查的海山交通分隊羅姓警員，羅姓女警身體多處受傷，支援警力見到陳少跌倒立刻將他壓制在地，訊後將他依妨害公務、傷害等罪嫌移送外，陳少也將吃上無照駕駛、未戴安全帽，共計6500元罰單。

▲▼ 17歲少年未戴安全帽遇警攔查，直接撞女警 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 17歲少年未戴安全帽街上狂奔，遇警攔查，他未減速，直接撞上女警，害女警手腳受傷   。（圖／記者戴上容翻攝）

海山警方局在新北歡樂耶誕城開城當天（11日）執行「開城勤務」，當天晚間10時40分許，耶誕城熄燈後，民眾陸續散場。17歲陳姓少年跟著眾人散場後，無照、未戴安全帽騎車，載著友人在路上行駛，警方注意立刻上前攔查，陳少卻拒檢強行通過。

▲▼ 17歲少年未戴安全帽遇警攔查，直接撞女警 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方見狀通報警網攔查，執勤的交通分隊羅姓警員在縣民大道及新站路口協助，羅員見到陳少迎面而來立即上前喝令他停車，未料，陳少未減速停車還直接將羅員撞翻，導致她左小腿撕裂傷、左大腿挫傷及右臂燙傷，所幸送醫後並無大礙。

其他支援警力見陳少撞車倒地後，立即將他壓制在地，事後將他依妨害公務、傷害罪嫌移送法辦，另外他無照、未戴安全帽也將分別依《道路交通管理處罰條例》第21條1項1款、第31條6項開罰，將吃上6500元罰單。

海山分局補充，當天執行「開城勤務」，共計取締86件交通違規、攔截1架非主辦單位所操控的無人機以及5件無照駕駛；警方呼籲，遇警方執行勤務攔查時，依法有配合義務，切勿心存僥倖加速逃逸，以維自身及他人交通安全。如有妨害警方依法執行公務行為，將依法嚴辦，民眾切勿以身試法。

▲▼ 女警 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲挨撞女警 。（圖／記者戴上容翻攝）

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17歲屁孩未戴安全帽闖新北耶誕城！　撞飛女警

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