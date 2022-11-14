高虹安13頁密帳鐵證曝　民進黨團舉「童仲彥」示警：詐領是重罪

▲民進黨團記者會。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨 立法院黨團）

記者呂晏慈／台北報導

《鏡周刊》14日再度爆料，民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控詐領助理費案13頁「祕帳」曝光，揭露17名前後任助理每月向立法院申報、請領的「表定薪資、加班費」，與辦公室發給助理的「實際薪資」存在一定的差額，部分差額連同加班費都須上繳至高虹安辦公室的公積金帳戶，11個月詐領的金額超過60萬元。民進黨立法院黨團幹事長羅致政指出，這絕對有違反《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪的問題，有太多案例顯示這是重罪，包括前市議員童仲彥因此遭判刑3年多，呼籲高虹安面對法律無法自圓其說，應多休息找律師。

民進黨立法院黨團今天上午舉行「高虹安小金庫，回捐上繳是謊言，詐領退款是事實」記者會。羅致政說，前幾天媒體詢問高虹安其辦公室運作違反《勞基法》相關規定，高竟然嗆聲「例如啊？哪個部分違法？」羅說，既然高虹安問例如呢，他今天就來回答這個問題，首先根據勞動部函釋，工資應全額直接給付勞工，避免工資被任意扣減，事業單位固然可以跟員工規定獎懲規定，但不得將扣薪作為懲罰的手段，縱使高的辦公室有再多內規，什麼咖啡杯沒有洗乾淨，垃圾沒有倒，燈忘了關等，都不得扣薪，高的作法事實上就是違反《勞基法》。

此外，曾任律師的副幹事長黃世杰則指，假設吹哨者提供資料為真，不符合高虹安提出公積金的說法，詐領才是實際發生的事情，這些公積金的來源並非自願性回捐給辦公室使用，而是在約定薪資時，就已經透過浮報、溢領加班費和部分薪資，利用「應退款」的名目繳回公積金的帳戶，這已經不是違反《勞基法》的問題，而是明確違反《刑法》，最輕也有使公務員登載不實，甚至有浮報公款的問題，不是一句用「抹黑」、「例如呢」就可以一筆帶過。

媒體追問，是否要求高虹安退選以示負責？羅致政說，退不退選是高虹安的事情，只有她自己能做判斷，她要面對的是法律的問題，這些問題不會因為她退選、選上或選不上而結束，有太多議員的案子顯示，即便選上之後，都可能面對司法的處理，甚至遇到褫奪公權，而失去選上的職務，「這個問題會追著她相當長一段時間」。