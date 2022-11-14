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選舉看板「遭挖眼、噴紅漆」！張斯綱報警逮人：絕不姑息退縮

▲張斯綱選舉看板遭人破壞。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員 張斯綱）

▲張斯綱選舉看板遭人破壞。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員 張斯綱，下同）

記者楊晏琳／台北報導

國民黨籍士林、北投議員參選人張斯綱選舉看板遭人破壞，不僅割破眼部位置，甚至噴上紅色油漆。張斯綱氣憤表示，自己已至派出所報案，警局目前也掌握到嫌犯，對方宣稱是因「政治理念認同問題」做出該行為，令他相當不能接受。

張斯綱稍早在臉書表示，這幾天陸續有支持者向他反應，看板帆布有被割破、噴漆等情況發生。他隨即前往了解，發現士林有3面、北投有2面看板竟都遭到破壞，「實在令人氣憤！」

得知情況後，張斯綱立即前往報案，士林及北投分局也迅速偵辦，今日接獲消息已掌握嫌犯，對方宣稱是因「政治理念認同問題」而做出該行為。

張斯綱對此非常不能接受，直言政治理念不同互相尊重就好，但若以暴力、破壞、汙蔑等手段來進行表達，「那很抱歉，我們就法院見吧！」

選戰進入最後階段，張斯綱也向民眾喊話，士林北投議員選情激烈，如今發生看板遭破壞的狀況，代表他已成為被攻擊的對象，顯見選情危急。他也強調，面對此暴力行為，自己絕不會姑息、更不會輕易退縮。

▲張斯綱選舉看板遭人破壞。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員 張斯綱）

▲張斯綱選舉看板眼部處被人挖空。

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