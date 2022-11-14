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高虹安「13頁密帳鐵證」曝光　沈慧虹：證據確鑿誠信破產

▲▼沈慧虹 民進黨「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨新竹市長候選人沈慧虹。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

《鏡周刊》14日再度爆料，民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控詐領助理費案13頁「祕帳」曝光，揭露17名前後任助理每月向立法院申報、請領的「表定薪資、加班費」，與辦公室發給助理的「實際薪資」存在一定的差額，部分差額連同加班費都須上繳至高虹安辦公室的公積金帳戶，11個月詐領的金額超過60萬元。對此，民進黨新竹市長候選人沈慧虹受訪說，證據確鑿，高誠信破產，新竹市民不會容忍選出一位涉嫌貪污、詐領助理費，甚至苛刻員工的慣老闆。

沈慧虹今天在民進黨「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見發表記者會後受訪，她嘆了一口氣說，看起來很多事證比較明確一點點，如果這些證據確鑿，高虹安的誠信可能已經破產，品德和守法是對於城市大家長最基本的要求，新竹市民應該不會容忍，選出一位涉嫌貪污、詐領助理費，甚至苛刻員工的慣老闆。

媒體關注，鴻海集團創辦人郭台銘昨發文稱「至於誰最合適，就只能依賴全體新竹市民的大智慧了」等語，沒有明說挺高虹安，資深媒體人周玉蔻還解讀這是要相挺沈慧虹？對此，沈慧虹表示，相信新竹市民不會去選一個涉嫌貪污、詐領助理費、苛刻員工的慣老闆，這是一個很普世的價值，不管是產業大老闆或一般民眾都「票票等值」，相信新竹市民冷性、理性、智慧的判斷。

沈慧虹直言，以郭台銘這樣一個世界產業知名的大老闆，應該不會希望新竹市民選出一個涉嫌貪污、不守法、苛刻員工的慣老闆，所有人都有智慧做出明智的判斷。

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