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拜習會面對面倒數！　美官員：拜登將表明不尋求與中國衝突

▲▼拜登搭乘總統座機「空軍一號」飛往峇里島參與G20，並將進行就任總統後與習近平的第一次面會。（圖／路透）

▲拜登搭總統座機「空軍一號」飛往峇里島參與G20，並將進行就任總統後與習近平的第一次面會。（圖／路透，下同）

中央社

美國國家安全顧問蘇利文表示，總統拜登希望今天與中國國家主席習近平討論兩國的緊張關係時，能確認彼此可以合作的領域，且拜登將表明美國不尋求與中國發生衝突。

法新社報導，蘇利文（Jake Sullivan）說，拜登（Joe Biden）希望他與習近平在印尼峇里島（Bali）面會時，彼此能「徹底坦率」。而根據路透社，蘇利文還說，拜習會可能持續「幾個小時」，拜登將清楚表明美國不尋求衝突。

蘇利文在總統座機「空軍一號」（Air Force One）飛往峇里島途中告訴記者，拜登希望「嘗試在離開那場會議時，能更加瞭解並找出負責任管理這段關係之道」，也希望找到兩國、拜習兩人及其團隊能就實質議題合作的領域。

▲▼拜登搭乘總統座機「空軍一號」飛往峇里島參與G20，並將進行就任總統後與習近平的第一次面會。（圖／路透）

拜登將進行就任總統後與習近平的第一次面會，並參與峇里島舉行的20國集團（G20）峰會。

週末他在柬埔寨與東南亞國家領袖召開峰會時，概述他對美中關係的觀點，而東南亞有幾個國家與北京都存在海洋主權爭執。

蘇利文說，拜登在那場峰會上表示，「美國準備好與中國激烈競爭，但不尋求衝突、對峙」，包括美中在內的所有國家都應遵循自由航行權等「公認的規定」，並「避免使用恫嚇、脅迫或挑釁」。

蘇利文並提到，拜登對柬埔寨的訪問，顯示與美國往來存在「巨大的需求訊號」。

對於民主黨在美國期中選舉粉碎共和黨「紅潮」席捲國會的希望，蘇利文則說，拜登認為這項選舉結果將確立他在國際舞台上的有力地位。

▲▼拜登搭乘總統座機「空軍一號」飛往峇里島參與G20，並將進行就任總統後與習近平的第一次面會。（圖／路透）

另外，拜登昨天也跟澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）進行會談。白宮表示，兩人討論到兩國的安全協議，以及台海相關議題。

「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）安全協議被視為這3個西方盟邦對抗中國擴大力量與影響力的行動，尤其是中國的軍事擴張、施壓台灣，以及在南海爭議海域的部署。

AUKUS協議的核心為提供澳洲技術與能力，以使澳洲能部署配備傳統武器的核子動力潛艦。

白宮在聲明中也提到，拜登與艾班尼斯在柬埔寨東亞峰會（East Asia Summit）場邊會面時，也討論了俄羅斯入侵烏克蘭一事。

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