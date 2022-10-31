斥資4千萬結合藝術美學　花蓮東大門夜市旁打造共融公園

▲花蓮縣府舉辦東大門共融公園啟用活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮東大門共融公園位於東大門夜市南側，在夜市經過2019年祝融後，花蓮縣政府斥資近4千萬元，結合藝術新美學，打造闔家皆宜的綠地共融公園，緊鄰日出大道，串連太平洋公園及金三角商圈，是花蓮市中心重要連結據點。

縣府日前舉辦東大門共融公園啟用活動，由建設處處長鄧子榆與立法委員傅崐萁辦公室主任蔡瑞璋、東大門夜市主委、多位里長及孩童共同揭幕。鄧處長表示，東大門共融公園將成為花蓮市區新亮點，希望鄉親能扶老攜幼，經常來東大門玩公園、逛夜市、吃美食。

縣長徐榛蔚特別重視孩童教育發展，為能提供花蓮孩童充滿美好的成長歷程，致力於開放空間的友善環境營造，以及推動適合親子共同參與的遊戲場，希望藉由啟用共融公園帶給親子家庭間更多溫馨回憶。另外，本次活動不僅邀請國小及幼兒園孩童才藝表演，更邀請多位青年志工參與，藉此累積青年志工團參與公共事務之經驗，強化花蓮青年志工動能。

▲建設處處長鄧子榆表示，東大門共融公園將成為花蓮市區新亮點。

縣府為能照顧到更多花蓮鄉親，在建造這座共融公園時，就以全年齡層為目標對象，打造適合親子共同遊憩的友善園區。此外縣府也相當重視安全性，園區內的遊具設計皆符合國家標準，在今年7月均通過CNS國家標準的安全認證，每項設施都設有使用解說告示牌，希望家長們陪玩時能引導孩子正確使用遊具，讓小寶貝能玩得開心、家長也放心。

​藉由啟動東大門共融公園，讓花蓮鄉親在假日可以多一個帶孩子出來遊玩、帶長輩出來散步的休閒場域，民眾不僅能在白天前往共融公園放鬆遊玩，也能在晚上造訪國際觀光夜市享受美食，歡迎所有到花蓮的民眾，走過路過東大門共融公園，都能在此盡情遊玩。

