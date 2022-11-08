111年台東縣美學典範學習教室計畫　13所校園環境美感改造

▲13所校園環境美感改造。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



「從美學思維出發的學習空間改造，有助於培養孩子閱讀力與品格力！」台東縣政府今年以近2千5百萬元縣預算舉行「台東縣美學典範學習教室計畫」，協助縣內13所國中小進行校園改造，期從小美學扎根。

縣長饒慶鈴表示，美感教育必須長期深耕，美感素養更要從小扎根，讓孩子在生活中自然接觸美的事物、融進美感意識，經由時間的積累與發酵，培養孩子具有美的內涵與表現，進而成為最「美」的臺東公民。

台東縣府今年度以縣自籌經費2,448萬2,458元，投入校園美學教室改造計畫，經甄選後協助鹿野國中、南王國小、馬蘭國小等13所國中小學進行校園環境美感改造，讓原本老舊、陰暗、雜亂的傳統教室，藉由設計師與學校討論，以學校的環境、文史、孩子學習和教師教學的需求導入設計思考概念，以無邊際黑板、具收納與分類的隱藏空間、靈活的空間運用，從美學的思維陶治引領學校教與學的空間變革，帶給師生一新耳目的學習場域，讓教室成為美感浸潤的場域，落實美感教育從校園環境生活開始。

教育處則指出，除了鼓勵學校參與校園美學改造計畫，近年在教育現場持續推動「師生參訪藝文場館」、「廁所美學改造計畫」、「藝起來尋美美感體驗計畫」、「兒童合唱團」、「青少年弦樂團」及「師生陶藝計畫」等，都是縣府對於美感素養提升的投入與支持，期許一同打造友善美學校園環境。