　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

111年台東縣美學典範學習教室計畫　13所校園環境美感改造

▲13所校園環境美感改造。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲13所校園環境美感改造。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「從美學思維出發的學習空間改造，有助於培養孩子閱讀力與品格力！」台東縣政府今年以近2千5百萬元縣預算舉行「台東縣美學典範學習教室計畫」，協助縣內13所國中小進行校園改造，期從小美學扎根。

縣長饒慶鈴表示，美感教育必須長期深耕，美感素養更要從小扎根，讓孩子在生活中自然接觸美的事物、融進美感意識，經由時間的積累與發酵，培養孩子具有美的內涵與表現，進而成為最「美」的臺東公民。

▲13所校園環境美感改造。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣府今年度以縣自籌經費2,448萬2,458元，投入校園美學教室改造計畫，經甄選後協助鹿野國中、南王國小、馬蘭國小等13所國中小學進行校園環境美感改造，讓原本老舊、陰暗、雜亂的傳統教室，藉由設計師與學校討論，以學校的環境、文史、孩子學習和教師教學的需求導入設計思考概念，以無邊際黑板、具收納與分類的隱藏空間、靈活的空間運用，從美學的思維陶治引領學校教與學的空間變革，帶給師生一新耳目的學習場域，讓教室成為美感浸潤的場域，落實美感教育從校園環境生活開始。

教育處則指出，除了鼓勵學校參與校園美學改造計畫，近年在教育現場持續推動「師生參訪藝文場館」、「廁所美學改造計畫」、「藝起來尋美美感體驗計畫」、「兒童合唱團」、「青少年弦樂團」及「師生陶藝計畫」等，都是縣府對於美感素養提升的投入與支持，期許一同打造友善美學校園環境。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
炸物店老闆「凌晨想不開」送醫！　現況曝光
今晚18：16血月！　唐綺陽「1篇文」藏玄機
唐寶寶媽媽「臉書不戰了」貼文突刪光　底下吵翻...狂猜1原因
史上最大宗！456kg市價7億大麻花　首腦是北聯幫大哥
利菁爆氣開戰嘻小瓜！　隱忍5年委屈全說了
男開車撞警察、持刀追砍！　警連開14槍壓制

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆+255！專責病房空床率逾7成　市府籲落實個人防疫

充實雲林查賄能量　中部打擊犯罪中心派遣7人進駐地檢署

111年台東縣美學典範學習教室計畫　13所校園環境美感改造

立委質詢蘇貞昌要求加速台東交通建設　爭取成立醫學中心

新竹州警務部長官舍、下竹町連袂開展　日式庭院「藝術下午茶」

111年全國語文競賽在竹市　逾2千名參賽者「以文會友」

雲林縣史上第一部《雲林縣志》編纂啟動　預計5年完成

拒絕露天燃燒　台東環保局：違規最高可罰10萬元

老人佔18%！　台東市府分享老年福利及長照服務政策

網路男友遭綁架「付15萬才放人」　台東警方與行員合力阻詐

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

基隆+255！專責病房空床率逾7成　市府籲落實個人防疫

充實雲林查賄能量　中部打擊犯罪中心派遣7人進駐地檢署

111年台東縣美學典範學習教室計畫　13所校園環境美感改造

立委質詢蘇貞昌要求加速台東交通建設　爭取成立醫學中心

新竹州警務部長官舍、下竹町連袂開展　日式庭院「藝術下午茶」

111年全國語文競賽在竹市　逾2千名參賽者「以文會友」

雲林縣史上第一部《雲林縣志》編纂啟動　預計5年完成

拒絕露天燃燒　台東環保局：違規最高可罰10萬元

老人佔18%！　台東市府分享老年福利及長照服務政策

網路男友遭綁架「付15萬才放人」　台東警方與行員合力阻詐

T1 Guma實況回顧：不知道Faker哥明年會怎麼選擇...今年竟拿了三個亞軍

被膠帶原地封印不會動　歐告「後腿高高抬起」好無助：咖麻了啦！

基隆+255！專責病房空床率逾7成　市府籲落實個人防疫

藍綠支持者歸隊　棄陳保黃可能性低

10月CPI年增2.72％　雞蛋漲4成創近4年新高

炸雞店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

過圈跳膝樣樣精！邊牧完美「執行8指令」　媽：感動到落淚

交通局開單員「工時13小時」壓力大崩潰投訴！　王正怒：帶頭壓榨

下班注意！國家警報響了　雷雨彈狂轟1縣市1小時「警戒區出爐」

台灣大賽／潘志芳記錯出局數坦言疏失　叫「北鼻」扛一下

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

地方熱門新聞

連江縣長候選人曹爾元　提9大福利加碼

暗夜土雞城火警　業者急忙逃出

張善政反數位威權　拋五策科技政見

投資12億擴產線　鴻茂工業廠房今啟用

網路美女約見面男子險被騙

淋浴間見高級手機女子心起竊心警查獲送辦

萬里蟹越冷越肥美　海味麻油料理鮮香鹹

失聯移工沿路逃竄民眾助南警壓制獲表揚！

冠美科技捐贈消防搶救利器

台南市府維護道路全天24小時不打烊

聽障者阿文考取永康區公所技術單工

唐氏症顧客上門　麥當勞報警趕人

守護台南市民夜晚安全回家的路

停車位吵5年…賓士哥怒出釘牆反制

更多熱門

相關新聞

立委質詢蘇揆　爭取台東成立醫學中心

立委質詢蘇揆　爭取台東成立醫學中心

立委劉櫂豪委員8日於立法院施政總質詢，針對台東重大交通建設及未來發展願景，質詢行政院蘇貞昌院長，劉櫂豪強調台東的重大交通建設包含花東鐵路全線雙軌化、南迴鐵路雙軌化、以及省道的拓寬等，將對台東未來整體生活發生重大影響，因此應成立醫學中心，連結南向，來促進台東發展。

台東市府分享老年福利及長照政策

台東市府分享老年福利及長照政策

拒絕露天燃燒　違規最高可罰10萬元

拒絕露天燃燒　違規最高可罰10萬元

男友遭綁架「付15萬才放人」警方急阻詐

男友遭綁架「付15萬才放人」警方急阻詐

台東關山鎮首條幸福小巴微笑啟航

台東關山鎮首條幸福小巴微笑啟航

關鍵字：

校園 美學 台東

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

今晚血月危險！風水師警告「5件事當心」

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

唐寶寶最新發聲：大家要把我逼死嗎？

屏東返鄉女遭3男性侵...其一是鄉代表候選人

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面