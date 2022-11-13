花蓮慈雲山增設納骨櫃！先開放837櫃位　11／25前申請登記

▲花蓮吉安鄉慈雲山懷恩園區新設納骨櫃位登記作業即日起開跑。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉慈雲山懷恩園區新設納骨櫃位登記作業即日起開跑！在眾多鄉親引頸期盼下，本次共有837個納骨櫃位開放申辦，第一階段將優先接受吉安鄉親登記，敬請有相關需求的民眾於11月25日前，攜帶相關證件至慈雲山懷恩堂前廣場辦理。

▲本次僅開放二樓東區一排至四排共計837個骨灰櫃。

吉安公所團隊致力推動以人為本的圓滿服務，優化園內生命禮儀設施、設備，使慈雲山成為先人安養首選之地，而園內既有的9678個納骨塔位，使用率也已達飽和，為因應民眾的高度需求，鄉公所在代表會的支持下，編列鄉預算五百餘萬元經費，於懷恩堂二樓增設1008個骨灰櫃、14個骨骸櫃以及1344個神主牌位，並於11月9日獲縣府函頒核定啟用。

▲▼民眾攜帶相關證件至慈雲山懷恩堂前廣場，辦理納骨櫃位登記作業。

配合本所東昌公墓遷葬計畫，本次納骨櫃位登記作業，僅開放二樓東區一排至四排共計837個骨灰櫃，其餘東區五排之171個骨灰櫃與14個骨骸櫃將保留予本鄉遷葬起掘政策使用。

鄉長游淑貞表示，因應時代趨勢及環保觀念日益抬頭，園區內也特別規劃717個植葬穴位，同時積極爭取未來於戶外增設壁葬納骨牆，克服塔位不足問題，更健全吉安鄉殯葬禮儀服務。

慈雲山懷恩堂二樓增設納骨櫃位，第一階段申辦登記暨抽籤作業，受理登錄地點為慈雲山懷恩堂前廣場，時間為即日起至11月25日止，每周一至周五上午九時三十分至十二時、下午一時三十分至四時；申請人及往生者皆須為本鄉籍，且每人限登錄4個櫃位，敬請申請民眾備妥身分證、三等親以內往生者除戶謄本、親屬證明等文件前往辦理。相關詳情請洽吉安鄉公所官方網站，或致電殯葬管理所洽詢（03）8523126分機111-116。

