謝和弦持有大麻遭判刑「登記截止」前未執行完畢　確定不能參選

▲謝和弦風光成立競選總部，但法院仍不准他參選。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

歌手謝和弦日前拋出震撼彈，打算參選台北市議員。不過他因持有大麻遭判刑4月定讞，他在今年10月中才執行完畢，錯過市議員參選的9月「登記截止日」，遭中選會不准參選。他向行政法院提出抗告，最高行政法院27日裁定駁回他的抗告，謝和弦確定不能參選。

謝和弦前年遭前妻Keanna報警，被查出持有大麻遭逮捕，2人的婚姻也因此結束，謝和弦目前已經與直播主莉婭（陳緗妮）結婚。而他因持有二級管制毒品，最後遭判刑4月定讞，法院並宣告得易科罰金。檢察官准許謝和弦分期付款，直到今年10月14日執行完畢。

不過謝和弦先前爆出想要參選台北市第五選區的市議員，他也在今年9月1日領表，向中央選舉委員會報名參選。不過中選會函詢台灣高等檢察署，發現在9月時謝和弦的刑案尚未執行完畢，因此中選會依照《選罷法》第26條第3款規定：「犯前三款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢。」不准許謝和弦參選。謝和弦認為本案有急迫性，因此委託律師向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分。

謝和弦主張，11月26日就要投票，而10月21日抽籤後，選舉公報、選票就要印製，如果不緊急讓他參選，選舉公報、選票等資料就需要重新印製，確實具有急迫性。不過法院受理後火速裁定，北高行認為謝和弦確實在9月「登記截止日」前，尚未執行完畢，不得登記為候選人，故本案不具急迫性、必要性，駁回謝和弦的聲請。

謝和弦再抗告到最高行政法院，最高行政法院在27日作出裁定，仍然駁回謝和弦的聲請，全案確定。謝和弦確定不能參選本屆台北市議員。