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山友好消息！南湖大山增設雲稜營位　可住48人...11／1開放申請

▲圖中紅圈處為太管處於雲稜山屋近處設置的14處營位供山友申請使用。（圖／太大管處提供，下同）

圖中紅圈處為太管處於雲稜山屋近處設置的14處營位供山友申請使用。（圖／太大管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提供較優質便利的宿營環境，並減少霸占營位亂象糾紛，太魯閣國家公園管處於雲稜山屋近處設置14處營位供山友申請使用，自今年11月1日起開放明年1月1日（含）後之申請，籲請未申請到營位的山友不要任意佔用，影響其他山友權益並避免爭議。

 南湖大山海拔高度3742公尺為台灣百岳第5高峰，更是太魯閣國家公園內最高峰，吸引眾多山友前往登頂攬勝。太管處表示，去年南湖大山主線造訪山友計2240支隊伍7661人次，今年1月至9月造訪山友已達2579支隊伍8734人次，人數遠勝往年。

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▲圖中紅圈處為太管處於雲稜山屋近處設置的14處營位供山友申請使用。（圖／太大管處提供，下同）

雲稜營位共劃設14個，編號1至10號可各住4人、編號11至14號預計可各住2人。

太管處表示，雲稜營位共劃設14個，編號1至10號可各住4人、編號11至14號預計可各住2人，現階段營位劃分以隊伍為單位，依申請先後順序給予營位編號。

太管提醒山友，因雲稜營位與雲稜山屋申請系統為分別建構之程式，如欲選擇申請雲稜營位，於入園申請時請務必於宿營地點選擇「雲稜營位」。如選擇「雲稜山屋」，山屋床位分配額滿時系統會註記「自備營帳」，此時請山友另擇適當地點搭帳，無法分配雲稜營位給山友使用，敬請留意。

除已經完成設置的雲稜營位外，南湖山屋北面近溪床處側為山椒魚棲息地，為減少生態干擾，將公告為禁止紮營區；太管處已擇選適當地點設置營位供山友申請使用，相關系統正在架構中，正式上線日期太管處將會另行公告。

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