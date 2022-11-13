　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女友每天喝醉夜歸　突曝「懷了經理小孩」！綠帽男回家見這幕嚇傻

▲▼懷孕 孕婦 示意圖 。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲女友懷了經理的小孩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶間最重要的就是忠誠，但碰到這種事該怎麼辦？一名網友表示，先前女友換工作之後，每天都很晚回家，後來甚至每次到家時都醉醺醺的。沒想到之後對方竟告知，自己懷了經理的小孩，而且被公司開除了。他本來氣得提分手，但回家後看到對方想不開當場嚇傻，之後也心軟考慮「是不是該繼續交往」。

原PO在臉書「靠北女友2.0」發文表示，和女友交往3年多，1年前對方換了新工作，之後每天都很晚才回家，且都用「同事聚餐」當作理由搪塞，後來甚至每天都喝醉了才回家，讓他覺得很頭痛，沒想到對方還回嘴說「有錢賺管這麼多幹嘛？」因此他就沒有多說什麼，但一直聽到對方和經理有一腿的傳聞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到上禮拜，女友突然告知說，「我懷了已婚經理的孩子」，且有其他同事也為了那名經理拿掉3個孩子，先前都是拿錢了事，但這次公司知情後，就把她開除了。原PO聽到後相當憤怒，氣得提出分手，隨後就離開家門，未料事後回家拿東西，竟發現對方試圖尋短，急忙叫救護車才救回來。只是經過此事後，讓他不知道該不該繼續和女友在一起。

▲▼難過、沮喪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO不知道要不要繼續交往。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不少人看到後紛紛表示，「如果你想以後的人生有一片綠油油的大草原，那麼就和她一起。愛她就讓她自由，通知她家人去教育好她」、「孩子和繼續交往是2件事，不好混為一談，救人一命功德無量，至於適不適合繼續交往應該要問自己，畢竟他人無法為你們的人生負責」、「有句話說得好，劈腿只有0次跟無數次，這句話是真的」、「愛情跟同情要分清楚，不然痛苦的是兩個人」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►鱘龍紅藻精下殺6.3折！充滿活力＋行動力

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
巨乳網紅全裸戲水　被警「關進男子監獄」
童「頭長角」染肺炎鏈球菌亡　醫：幼童高燒併「2症狀」當心
白車國道「任性切」遭拖板車擊落　驚悚影片曝
Gino性侵女直播主　喊合意性交「突刪2澄清影片」
快訊／退休警官爬火炎山墜3米死亡！　腳程快脫隊卻釀悲劇
還有NBA巨星有望來台！　台中太陽洽談「這2人」加盟
冷空氣抵台！「溫度狂跌10°C 」3區迎雨彈
畫面曝！台中4歲女童染肺炎鏈球菌　「頭長角」死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「苗栗遊品味」12條特色主題遊程　邀遊客來體驗

外籍女加工炸裂！胸下摸到「堅硬蠶豆」是癌　國內醫說話了　　　

驚悚！台中男煮到一半卡式爐突爆炸　瓦斯罐成碎片噴入眼球

7天前才說沒有！Gino性侵女直播主　喊合意性交「突刪2澄清影片」

「不講武德」最開心！高雄酒店周末無空房　業者更期待明年

4歲女童染肺炎鏈球菌　細菌衝出腦殼「頭長角」！3個月後不治

入夜冷空氣抵台！北台灣「溫度狂跌10°C 」3區迎雨彈

女友每天喝醉夜歸　突曝「懷了經理小孩」！綠帽男回家見這幕嚇傻

北市外部顧客滿意度出爐　教育局服務滿意度96.29%創新高

家中死亡屢傳！專家批居家照護「形同虛設」　指揮中心回應

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

羅志祥演唱會「跌倒趴地」全嚇傻　敬業爬起...忍腳痛繼續跳

7歲兒做作業崩潰爆哭2分鐘　媽心疼：不該給這麼多壓力

秀呼拉圈請小白鯨評分　牠看完整段秒無情游走

陸天兵工人「拿玻璃片擋門」　電梯移動...瞬間爆裂釀故障

「苗栗遊品味」12條特色主題遊程　邀遊客來體驗

外籍女加工炸裂！胸下摸到「堅硬蠶豆」是癌　國內醫說話了　　　

驚悚！台中男煮到一半卡式爐突爆炸　瓦斯罐成碎片噴入眼球

7天前才說沒有！Gino性侵女直播主　喊合意性交「突刪2澄清影片」

「不講武德」最開心！高雄酒店周末無空房　業者更期待明年

4歲女童染肺炎鏈球菌　細菌衝出腦殼「頭長角」！3個月後不治

入夜冷空氣抵台！北台灣「溫度狂跌10°C 」3區迎雨彈

女友每天喝醉夜歸　突曝「懷了經理小孩」！綠帽男回家見這幕嚇傻

北市外部顧客滿意度出爐　教育局服務滿意度96.29%創新高

家中死亡屢傳！專家批居家照護「形同虛設」　指揮中心回應

皮夾被偷？台中男急報警　員警一看在這...他尷尬笑了

「蟲蟲跑到耳朵」用棉花棒掏、瘋狂甩頭超NG！醫授3方法：可先滴油

男子伸手戲弄老虎「摸背再摸耳」　卡欄杆7秒差點變點心

馬國畢渣男演太好！竟被市場婆媽怒打耳光　工作人員全錯愕

張善政網路空戰再出招　「13區市民頭家、挺善良」志工催票

台東+138　11／14起調整確診者隔離／自主健康管理為5+n天

美肌開最大！右邊還是「黑黑一坨」　過來人笑：美白後就好拍多了

高嘉瑜秀最強國防武器　李問邀赴北竿播音站「向對岸獻唱心戰喊話」

2立委質疑警政單位吃案　公訴性侵案被消失！怒批毫無作為

「苗栗遊品味」12條特色主題遊程　邀遊客來體驗

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

生活熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

山貓颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

28名YouTuber「返鄉投票」影片下架

和魔獸合照被酸爆　178公分辣妹高EQ反擊了

醫目睹瀕死病患為1原因奇蹟撐2周

寵物豬被「行刑式處決」笑著扛走！

男童遭酸「用這種爛手機」！一句回應萬人讚爆

快訊／國家警報響！09：47規模5.3地震　最大震度4級

獨／台鐵26歲站務員機房內輕生

「正妹女友口愛1年」卻怪怪的！他半夜見1幕心涼了

媽媽逼女兒面試台積電！科技業前輩打臉

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

館長直播宣布「要選總統」！最大政見曝光

更多熱門

相關新聞

「正妹女友口愛1年」卻怪怪的！他半夜見1幕心涼了

「正妹女友口愛1年」卻怪怪的！他半夜見1幕心涼了

「女友的確很漂亮！」一名男網友崩潰直呼，女友會幫原PO口愛服務，睡覺也會親親跟抱抱，但遲遲還沒衝到第三壘，而交往1年來，原PO不時覺得「女友下面怪怪的」。直到某天深夜，女友起身去廁所，原PO瞥見驚人一幕後，讓他無法接受，「到現在想到都怕！」

好消息！跟媽祖求的孩子車禍「會哭了」

好消息！跟媽祖求的孩子車禍「會哭了」

45K保全「買房+股票賺2百萬」仍被嫌　寫長文罵女友

45K保全「買房+股票賺2百萬」仍被嫌　寫長文罵女友

去墾丁玩「第1餐吃這間店」惹怒女友！PTT罕見不挺

去墾丁玩「第1餐吃這間店」惹怒女友！PTT罕見不挺

女友要生了「房子登記我才嫁」　怒消失2天神展開

女友要生了「房子登記我才嫁」　怒消失2天神展開

關鍵字：

女友經理小孩懷孕

讀者迴響

熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

主持一哥腹痛叫救護車緊急開刀…竟爆盲腸癌！2度手術暴瘦

西濱火燒車3死！家族24天失5至親　肇事駕駛下場曝

山貓颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

羅志祥開唱「原來這種人還能活躍」被酸爆！

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

影／12秒看陳紫渝多夯！狂撩粉絲：我只有你們

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

童頭長角！細菌害腦膜穿出腦殼亡

木村拓哉50歲了！2愛女同框帥爸…躺沙發醜照也PO

更多

最夯影音

更多
催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係
鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面