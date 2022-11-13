女友每天喝醉夜歸　突曝「懷了經理小孩」！綠帽男回家見這幕嚇傻

▲女友懷了經理的小孩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶間最重要的就是忠誠，但碰到這種事該怎麼辦？一名網友表示，先前女友換工作之後，每天都很晚回家，後來甚至每次到家時都醉醺醺的。沒想到之後對方竟告知，自己懷了經理的小孩，而且被公司開除了。他本來氣得提分手，但回家後看到對方想不開當場嚇傻，之後也心軟考慮「是不是該繼續交往」。

原PO在臉書「靠北女友2.0」發文表示，和女友交往3年多，1年前對方換了新工作，之後每天都很晚才回家，且都用「同事聚餐」當作理由搪塞，後來甚至每天都喝醉了才回家，讓他覺得很頭痛，沒想到對方還回嘴說「有錢賺管這麼多幹嘛？」因此他就沒有多說什麼，但一直聽到對方和經理有一腿的傳聞。

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直到上禮拜，女友突然告知說，「我懷了已婚經理的孩子」，且有其他同事也為了那名經理拿掉3個孩子，先前都是拿錢了事，但這次公司知情後，就把她開除了。原PO聽到後相當憤怒，氣得提出分手，隨後就離開家門，未料事後回家拿東西，竟發現對方試圖尋短，急忙叫救護車才救回來。只是經過此事後，讓他不知道該不該繼續和女友在一起。

▲原PO不知道要不要繼續交往。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不少人看到後紛紛表示，「如果你想以後的人生有一片綠油油的大草原，那麼就和她一起。愛她就讓她自由，通知她家人去教育好她」、「孩子和繼續交往是2件事，不好混為一談，救人一命功德無量，至於適不適合繼續交往應該要問自己，畢竟他人無法為你們的人生負責」、「有句話說得好，劈腿只有0次跟無數次，這句話是真的」、「愛情跟同情要分清楚，不然痛苦的是兩個人」。

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