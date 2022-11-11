45K保全哥買房！半年「股票賺2百萬」仍被嫌　怒寫長文罵女友

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名30多歲男網友當保全超過10年，年薪約57萬的他，平常除了本職工作，也會趁閒暇之餘看股票，光是近半年未實現損益就有200萬元；然而，女友只要心情不好，就會埋怨他的工作，讓他不以為然，氣得寫下長文譙對方，「如果妳看到就要有自知之明，不要整天念念念，很煩的。」

男網友在「靠北女友」發文宣泄負能量，表示「女友只要心情不好就會靠北我的工作，讓人覺得很莫名其妙。我是保全人員，工作是晚8早8，月休6天，月薪45K，三節各1000元，年終半個月薪水，年收57萬，偶爾還能拿到住戶給的百元小紅包。」

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他直言，平常就是晚上按時巡邏、簽名，環境簡單打掃，沒事還能在管理室吹冷氣打電動，還有凌晨2~5點這段期間，可以小睡一下，「我就不明白了，到底有啥好靠北的，總說保全做不久，拜託...我從24歲做到現在已經10年多，房子都買2房2廳1衛的了，就算做到60多歲也不怕沒有保全工作做。」

▲保全哥除了本職薪水，還有被動收入。（圖／翻攝自臉書／靠北女友my girl）

原po無奈提到，女友總希望他去當作業員或跑業務，「去科技業做得累死累活，年收還不是跟我差不多？這還算好的，如果去傳產當作業員更慘，月薪27K，全年下來也不過33萬，像我們高雄就是這樣啦，所以很多人愛考中鋼！」

他接著表示，「這種事情我剛畢業就看透了，直接投入保全行業，穩又妥當，平時晚上輕鬆上班，白天看看股票，賺點小錢，像我年初一聽到阿美利卡（美國）升息，三月底找機會進場放空，現在未實現損益就快兩百萬了。除了保全跟房東之外，有啥工作可以讓你邊上班邊看股票，累了還能睡個覺？」

最後，原po更開嗆，「女友就是這樣頭髮長見識短，平常懶得跟妳計較，現在在這抱怨一下舒服多了。如果妳看到就要有自知之明，不要整天念念念，很煩的，有房有工作，還有額外投資收益，到底有什麼好不滿的？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

文章引起熱烈迴響，大票網友留言回應，「重點不是保全薪資，從三月到現在未實現損益快200萬，代表他上班只是打發時間」、「你女友太外行了，不懂看盤的重要」、「頭髮長見識短，好讚的比喻」、「半夜寂寞懂嗎」、「如果不是靠加班這薪水很低，加個班大概也只是個基本薪資，但腳踏實地工作賺錢都是好事」、「要不...換個女友」。

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