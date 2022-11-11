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去墾丁玩「第1餐吃這間店」GG了　女友臉臭2天！PTT罕見不挺

▲▼有女網友穿著比基尼去跟男友爸媽泡溫泉，疑似踩到雷慘被冷落。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前安排到墾丁玩3天2夜，由於路程加時間的緣故，他們抵達後的第一餐到超商解決；怎料，這樣的規劃惹怒女友，對方竟整整兩天擺臭臉，讓他不禁疑惑求問，「一定要上餐廳或吃高人氣小吃？」

男網友日前在PTT發文提到，「前天安排了墾丁3天2夜的輕旅行，第一天中午剛好經過一個海邊的7-11，想說這邊風景滿不錯的，就乾脆在這裡吃午餐，買超商的微波食品簡單解決，沒想到為了這件事，另一半臉竟然臭了兩天，直到最後一天的海鮮大餐才重拾笑容。

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女友的反應讓他十分不解，也自認為這樣的安排並無不妥，但他仍好奇眾人看法，於是誠心問道「請問大家，情侶出去玩，真的不會這樣簡單解決嗎？一定要上餐廳或者吃高人氣的小吃？」

對此，大多鄉民不挺原PO，直言「吃超商也太廢了吧，食物也是旅遊的重點之一阿」、「都出去玩了，做個功課不扣分啦，特殊情況才找超商吃正餐」、「難得出去玩，不一定非要吃大餐，但找個順路的當地小吃很難嗎？只是用不用心排行程而已吧」、「出去玩，吃超商是最後選擇吧」、「都出遊了，隨便一家在地小吃都比超商強」、「如果特地從台北去墾丁吃超商，真的不行」、「都出去玩了，寧願吃貴貴山菜也不吃微波食品」。

▲▼7-11微波食品。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

不過也有部分網友幫緩頰，表示「該不會是枋山的海豚灣門市，那裡風景不錯，但幾乎沒小吃店」、「看地方啊，如果真的沒餐廳吃，有啥奇怪的」、「海豚灣門市附近幾乎沒有餐廳，這樣就生氣兩天也太誇張了」、「蛤...我上周去墾丁，第一天午餐也是吃海景7-11耶」。

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