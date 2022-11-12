「正妹女友口愛1年」卻怪怪的！他半夜見1幕心涼了：想到就怕

▲交往一年，原PO驚見「女友站著上廁所」！ （示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「女友的確很漂亮！」一名男網友崩潰直呼，女友會幫原PO口愛服務，睡覺也會親親跟抱抱，但遲遲還沒衝到第三壘，而交往1年來，原PO不時覺得「女友下面怪怪的」。直到某天深夜，女友起身去廁所，原PO瞥見驚人一幕後，讓他無法接受，「到現在想到都怕！」

一名男網友在Dcard表示，玩交友APP認識現任女友，目前也交往1年多，不過還沒進展到人與人的連結，「沒有性交，基本上親親抱抱、口X這樣子」，女友睡覺也只給抱背面，正面僅抱過一、兩次！

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不過，平時相處的過程中，原PO老是覺得女友下面怪怪的，直到某次半夜才發現驚人真相，看到「她站著尿尿...好像GG還比我的小！」

那一夜原PO徹夜難眠，更不知如何面對這段感情，「真的長得很女生也很漂亮，我現在沒有辦法接受...有雞雞這件事想到都怕。」原PO也補充強調，女友是有胸部的，「有A，應該是隆乳...聲音很女生聽不出來那種。」

文章曝光後，網友紛紛驚回「太扯了吧，交往一年才發現」、「確定不是創作？」「不是啊～這不是男上加男的問題，這是欺騙了吧」、「是不是比你『大』就可以接受？」「看你能不能接受啊，不能接受就分手」、「你就不要拖到上床後，發現『她』下面比你還大包，雙重打擊」。原PO也哀號回應，「因為她掩藏得很好，從來都沒有讓我看到過！」

▼網友也哭笑不得。（圖／翻攝Dcard）

