快訊／美民主黨成功保住參議院！　內華達州議員順利連任

▲美國總統拜登所屬的民主黨成功保住參院控制權。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國期中選舉最新結果出爐，總統拜登所屬的民主黨保住參議院，拿下50席成為相對多數。與此同時，眾議院的結果仍未出爐。

根據NBC最新統計，內華達州民主黨參選人馬斯托（Catherine Cortez Masto）以些微優勢擊敗共和黨參選人拉克索爾特（Adam Laxalt）成功連任，也替民主黨拿下參議院第50席，比共和黨的49席多出一席，成功超過半數門檻，讓民主黨繼續握有參院控制權。

▲美國2022年期中選舉內華達州參議員選戰，預計將由民主黨馬斯托勝出。（圖／路透）



內華達州開票需時較久，部分原因是該州向每名選民寄發郵寄選票，因此需要更長時間處理。郵寄選票必須蓋上8日投票日以前的郵戳，但內華達州將所有12日以前寄到的選票都納入計算，其他可能的原因包括郵寄選票缺少簽名，而民眾至14日以前都可補簽。

事實上，屬於搖擺州的喬治亞州投票結果尚未出爐，喬治亞州的兩黨參議員候選人都沒有通過50%的得票門檻，將進入12月決選。不過，即使共和黨人在喬治亞州的決選中獲勝，副總統賀錦麗仍可在參議院中投出打破平局的投票，確保了民主黨的多數優勢。

目前眾議院結果尚未出爐，席次持續以民主黨216席、共和黨219席拉鋸。

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