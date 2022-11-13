56歲嬤「懷兒子的種」！替媳婦代孕　陣痛9小時生下孫女

▲南希替兒子與媳婦生下孫女。（圖／IG／cambriairene）

記者王佩翊／編譯

美國一名56歲婦人得知兒子想要再生一個孩子，但卻因為媳婦先前生產被摘除子宮而無法如願時，毅然決然站出來擔任兩人的代理孕母，借腹給親兒子與媳婦，替他們生下孩子。而她最終在11月2日順利生下孫女，當時丈夫、兒子以及媳婦等家人都待在產房內陪伴她度過分娩的9小時。

根據LADbible報導，美國猶他州的56歲女性南希（Nancy Hauck）11月2日在家人的陪伴下順利產下自己的孫女漢娜（Hannah）。南希的兒子傑夫（Jeff）和媳婦坎布里亞（Cambria）長期飽受不孕困擾，他們歷經多年奮鬥，終於在2021年9月透過人工受孕生下一對雙胞胎，然而在生產過程中，因為大量出血，醫師只能將坎布里亞的子宮摘除，以拯救她的性命。

▲▼南希在全家人的陪伴下，產下孫女。（圖／IG／cambriairene）

兩夫妻原本期望能夠生下更多孩子，由於還剩下7個胚胎，原本打算生完這胎，要繼續用完這些胚胎，沒想到卻面臨子宮被摘除的情況。南希得知後，便下定決心要成為兒子與媳婦的代理孕母。南希表示，「在坎布里亞生產後的幾個月，我突然有一種感覺，我應該要主動提出這個想法，於是我便將這件事告訴傑夫，當時他哭了，非常震驚。而我甚至都還沒有告訴先生這個決定。」

一開始所有人都擔心南希可能會因為年紀過高而無法代孕，不過經過醫師檢查後發現，由於南希還沒有更年期，因此仍然有機會。於是她便開始進行一連串的療程與準備工作，並成功植入胚胎。

南希2日在歷經長達9個小時的分娩後，終於順利產下孫女漢娜。她表示，儘管知道肚子裡的孩子是自己的兒子的，但仍然不免有種空虛感，不過她還是很幸福。而她的兒子傑夫也直言，能夠看著媽媽生下自己的孩子，是一個「美麗的時刻」。

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