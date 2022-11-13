馬英九怒罵「非常噁心令人髮指」　陳時中：仇恨語言不對

▲台北市長候選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九12日赴苗栗輔選時，砲轟民進黨台北市長候選人陳時中涉入「鹹豬手」爭議，「感覺非常噁心、令人髮指」，對此，陳時中13日前往景美掃街前受訪反批，不要再談論這件事情，一直要用這件事情來抹黑、牽連無辜的第三者，這是不好的事情，「一個前總統用這樣仇恨的語言講選舉的事情，我想這是不對的」。

媒體並關注，陳時中昨晚在凱道造勢稱他的字典裡沒有「仇恨」，但參選後卻被大家恨，是否認為對手挑動矛盾？陳回應，無論勝負，被選舉者都有責任不要讓選舉撕裂了台灣、撕裂了社會，這是一個民主社會很基本的，不能為了選票不擇手段，那都有一定的底線，因此他說選舉要有人性，指的就是被選舉人也有責任在，像昨天一再強調大家不要互相仇恨，也是這個道理。

另對於有對手批評陳時中在打「悲情牌」，陳時中直言，沒有所謂打悲情牌，他已經講得這麼明確了，被選舉人都應該要有這樣的回應，不要再為了選舉的聲量造謠抹黑，或者說撕裂台灣、用仇恨來操作選舉，「我想這都不好」。

媒體追問，台北市長柯文哲反嗆，說台北「停滯不變」的人是不願相信而已？陳時中回應，當然他想各有感受，台北當然有優秀的公務員，不會完全一事無成，但是市政滿意度最後一名這也是不爭的事實，而且是連續3年，市長應該思考怎麼樣讓市政能夠改善，趕快把強大的公務體系動員起來，做應該做的事情，這是現在市長應該去想的事情吧。

陳時中表示，原來就跟大家講過，自己對基層民意的感受非常強烈，昨天晚上再次證實，民意非常讓人感動，晚會也很成功；至於身兼民進黨主席的總統蔡英文多次提到集中選票訴求，是否為了防止棄保發生？陳說，選舉上都不要讓選票分散，沒有特別的棄保策略。

此外，針對其他演說內容，陳時中表示，抗中或抗共保台一向是基本的方向，是為了台灣的安全，此外，防疫是全民防疫的成果，台灣在防疫上有守住。