林佳龍借嘸區運路卻喊「不見不散」　侯辦：根本不在乎民眾安全

▲林佳龍昨出席民進黨凱道造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍陣營未申請到選前之夜板橋區運路路權，但林昨在造勢晚會上，卻高喊「選前之夜在區運路不見不散」。對此，侯友宜選舉辦公室今（13日）表示，看來在林佳龍眼中，自己選舉永遠是最重要的，想透過衝突製造話題，民眾的安全林佳龍根本不在乎。

針對無法申請在區運路舉辦選前之夜，林佳龍12日晚表示，集會結社是憲法保障人權，只要做好交通計畫、確保互相不干擾，「選前之夜在區運路不見不散」。林佳龍也批評借不到區運路是新北市府黑箱作業、球員兼裁判。

對此，侯友由選辦發言人王敏旭13日表示，林佳龍選前之夜已借板橋第二運動場，昨晚卻呼籲選前之夜至區運路，看來在林佳龍眼中，自己選舉永遠是最重要的，想透過衝突製造話題，民眾的安全林佳龍根本不在乎。

王敏旭說，林佳龍競總遲遲到8月19日才要借場地，更同時申請借用板橋第一運動場廣場及板橋第二運動場，而板一已在國民黨新北黨部依規在6個月前申請借場地，林佳龍現在卻不斷政治操作，難道還要上演「這不是肯德基」戲碼嗎？

王敏旭指出，新北體育處已同意林佳龍借用第二運動場，市府也請林佳龍陣營依規定修改申請內容，也會依規定核定公館街路權申請案。既然林佳龍已借到板二，選前之夜板一、板二大家可以一起同歡，選舉是嘉年華會，不是讓林佳龍製造衝突的機會。

先前林佳龍陣營因選前之夜租借不到板橋第一運動場，轉而申請當天區運路的路權，但林的競辦發言人何博文近日指出，板橋區公所來文10月25日才是區運路可以提出申請的日期，區公所也有來文提醒，於是競辦當天早上8時，第一時間專人第一個「親送」申請文件，沒想到等了14天等到「礙難同意」四個字。

不過新北市府解釋，林佳龍競總希望借用的區運路段範圍僅長70公尺、寬12公尺，明知板橋第一運動場已被借用，兩處活動區塊距離很近，幾無緩衝空間，仍執意申請緊貼板一的區運路，恐增加警察勤務維安壓力，並造成選前之夜不平靜。

新北市府也說，林佳龍競總規劃將區運路全線路封閉，將影響當日大量人潮進出及疏散動線，呼籲林佳龍以市民安全為最大考量，請勿誤導及轉移焦點。