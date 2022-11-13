被陳時中酸演戲　徐巧芯秒迎戰揭「快篩乞丐」源頭

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯近期狂咬民進黨台北市長候選人陳時中爭議，先是曝光其摟人妻照，更與綠營側翼槓上提告，沒想到臉書帳號卻遭檢舉而被禁言6天。對此，陳時中稍早回應，「我想她也不用一直演戲了」；徐巧芯馬上回擊，並曝光之前「快篩乞丐」紛爭的源頭之一，就在親綠側翼群組裡。

徐巧芯因在臉書貼出陳時中與已婚的北市聯醫松德院區副院長李雅玲醫師牽手、摟肩照，引發關注。「無良公關公司」9日晚間貼出一張文件，影射國民黨策劃偷拍抹黑其他候選人，遭到徐巧芯報警提告，「無良公關公司」隨即關版，徐巧芯則在臉書公開親綠側翼群組的對話內容，直指其行為「是阿中競辦要求的」，而陳時中陣營多次強調，競總沒有任何人跟「無良公關公司」討論過此事。

▲徐巧芯曝光對話內容。（圖／翻攝臉書，下同）

如今，徐巧芯臉書遭禁言，陳時中13日上午前往景美掃街前受訪說，「我想她也不用一直演戲了」，每天也沒有人在跟她對話，她自己就不斷地有動作，不是要搏版面而已嗎？

徐巧芯立即回應，檢舉到禁言是事實，她都發了截圖佐證，「難道陳時中認為馬克祖克柏會跟我一起演戲嗎？」

徐巧芯也嗆，陳時中一直說「不要仇恨」，但真正發起仇恨的就是他的支持者。「大家還記得嗎，今年台北市民買不到快篩的時候，慈惠堂熱心的發放免費快篩，當時被網路不理性的網友批評領取者是『快篩乞丐』，源頭之一就是這個社團今年5/14在這個社團討論串。」喊話陳時中是否願意譴責支持者煽動仇恨的言論。