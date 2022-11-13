直擊／岳父好！陳紫渝父女拉手喊凍蒜　來賓樂：中華民國有希望了

▲陳紫渝與父親陳昱庭上台拉手喊凍蒜，支持者嗨翻。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝因外型亮麗，被封為「最美里長候選人」。陳紫渝競選服務處成立大會13日上午在永和國中大門口登場，跨黨派新北市議員派員與會，更湧入逾百名里上鄉親力挺，還有不少遠道而來的粉絲想一睹芳顏，現場眾人揮舞中華民國國旗，高喊「凍蒜凍蒜凍蒜」，而陳父、里長陳昱庭上台為女兒戴上競選背帶時，還有支持者互相打趣說：「你岳父上台了」，亦有來賓致詞時樂喊說，陳與孫文同一天生日，20幾歲就參選，「中華民國的未來有希望了！」

陳紫渝昨天剛過24歲生日，1年多前才從德明財經科技大學財金系畢業，曾擔任人壽理賠專員，父親陳昱庭是現任國民黨籍協和里長，母親唐媺琴曾於2018年以無黨籍參選永福里里長，但未如願當選，今年陳以無黨籍身份披掛參選，今年8月開設粉專以來就引發高度關注，被網友封為「最美里長候選人」。

對於今天會場湧入破百人，其中超過一半都是年輕面孔，陳紫渝會前受訪表示，很感謝大家遠道而來，參加這次的競選總部成立大會。媒體另關注，陳發出的臉書文按讚數比許多立委還高，對此有什麼想法？她說，「很感謝大家的抬愛，我自己沒有想過說會有這樣的熱度，很謝謝大家的支持和關心」。