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自爆決定高虹安住院　柯文哲酸「薛瑞元是婦產科」：應相信外科的我

【11：10　更新民眾黨回應】 

記者袁茵／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前因「身心俱疲」住院，外界質疑佔用醫療資源，衛福部長薛瑞元12日也認為，如果沒有身體上的疾病徵兆，休息即可。對此，同為醫生出身的民眾黨主席柯文哲13日表示，他以醫師經驗判斷高虹安有就醫需求，「薛瑞元是婦產科，我是急重症外科，大家應該相信我當時的判斷。」

▲▼民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

柯文哲13日到台南市替市議員候選人輔選，並接受媒體訪問。針對薛瑞元說高虹安身心俱疲，若不符合住院條件就住院，有濫用醫療資源嫌疑等言論，柯文哲直言，「其實高虹安當時去住院是我決定的，我看她當時的狀況，醫療上有很多考量，但在這種公開場合去講人家的病歷⋯」

柯文哲強調，自己是真的有看過病人，而薛瑞元是透過電視看病人，而且「他（薛瑞元）是婦產科，我是急重症外科，所以大家應該相信我當時的判斷。」如果住很多天是不對的，但住一天出院是OK的，在她極度耗弱情況下給她reset（重置、重設）。

柯文哲說，如果像台大很不願意讓人住院，就要躺在急診1、2天，不過要在急診躺一天，特別是立法委員，太困難了，會有很多干擾，所以綜合考量結果是住1天就趕快出院。

不過，會後民眾黨補充道，柯文哲所稱「高虹安住院是我決定」，原意柯文哲與高虹安見面後，以醫師經驗判高虹安有就醫需求，而高虹安在就診後，醫生也照專業判斷安排住院，高虹安遵照醫囑辦理住院，薛瑞元只憑媒體報導印象刻意扭曲，罔顧事實與人性。

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