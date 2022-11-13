謝國樑：民進黨錯置時間自導自演　籲蔡適應團隊說清楚

政治中心／綜合報導

謝國樑指出，週五(11)下午蔡適應及民進黨基隆市黨部接連造謠抹黑，惡意將公益平台年初針對中低收入戶所發放的防疫關懷包，於10個月後拿來抹黑成賄選，故意用時間差來誤導選民，明顯「意圖使人不當選」，已經違反選罷法相關規定。對此，市長候選人謝國樑今(13)日表示，請問蔡適應團隊在什麼時間點接收檢舉？又是在哪裡拿到這個防疫關懷包？呼籲蔡適應團隊要出來說明清楚！

謝國樑表示，今年初受疫情影響，民眾確診隔離導致不少弱勢族群經濟困難，因此公益平台於一月發起「寒冬送暖」活動，針對基隆的中低收入戶家庭提供米、油、泡麵等物資，讓有需要的民眾能夠順利過年，沒想到隔10個月後竟然被民進黨拿來造謠中傷，還刻意將今年1月的防疫關懷保留到11月「大作文章」，並且意圖用時間差來誤導民眾，這種移花接木卑鄙手段，真的非常惡意且心機。

謝國樑指出，對於這種造謠抹黑的方式，我們要嚴正的向蔡適應團隊詢問，為什麼公益平台1月發放給中低收入戶的防疫關懷包會出現在你們手上？請問蔡適應團隊在什麼時間點接收檢舉？又是在哪裡拿到這個防疫關懷包？請蔡適應提出具體的事證說明，否則這種故意用時間差來誤導選民，根本是在自導自演的行為，已經明顯涉及「意圖使人不當選」，更違反選罷法相關規定！因此呼籲蔡適應團隊要出來說明清楚！

謝國樑也提到，從爺爺、父親到自己三代都在基隆，我們以是基隆人為榮！但是這段時間基隆坊間還常常收到有人刻意放出耳語，不斷造謠自己不住在基隆的訊息，藉此影響選情！他呼籲對手，不要只會躲在暗地裡造謠抹黑，這種邪惡的行徑未來我們都會一一揪出！謝國樑最後強調，選戰即將進入最後倒數，由於蔡適應民調持續落後，所以這幾天民進黨的選舉奧步會全部出爐，用攻擊、抹黑、錯置時間點等方式不斷造謠！謝國樑指出，民進黨是最會用負面手段選舉的政黨，請民眾一定要注意對手的這些攻擊與抹黑，1126讓我們一起站出來，一起下架民進黨！