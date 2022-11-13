陳時中民調為何後來居上？　吳子嘉曝關鍵變化在10月中旬

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

《震傳媒》11日公布北市首長民調，國民黨台北市長候選人蔣萬安拿下34.7%支持度、民進黨陳時中26.2％、無黨籍黃珊珊21.7％。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉，自家旗下的民調與《震傳媒》一樣都是委由專家戴立安製作，一開始藍綠白三人呈現麻花，大家都說黃珊珊不可能第二，但她就是，因為當時陳時中內部一團亂，一直到10月中旬總統蔡英文介入，才把陳時中拉上來。

吳子嘉在《董事長開講》表示，陳時中原來民進黨支持度只有71%，黃珊珊還拿到很多民進黨支持者，而蔣萬安國民黨支持度82%，後來蔡英文開始廟口開講，一直幫忙站台，現在11月上旬，陳時中民進黨支持度已經到85%，蔣萬安國民黨支持度則到86%。

吳子嘉說，中間選民黃珊珊其實是第一名，但她以前拿40%，現在大概只有25%，其他藍綠兩人則20%，差距在縮小，而蔣萬安、陳時中藍綠都歸隊了，不過黃珊珊的盤很穩，她有她的魅力，能力比下來還是三人第一名，民調底部就是20%，不會跌到很低。

吳子嘉也提到，民進黨前祕書長洪耀福說「時指緊扣」對選情有幫助，他聽完昏倒，後來看民調，「我佩服」，因為在學歷交叉分析上，陳時中支持者研究所畢業的掉到最後一名，10%以下，都跑光了，但國小程度支持者爆增好幾倍。