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中國雙11購物節冷清「業務量還沒平日多」　快遞量下跌逾2成

▲▼2021年11月11日在中國上海舉行的阿里巴巴光棍節購物節期間。（圖／路透）

▲去年上海舉行的阿里巴巴雙11購物節。（圖／路透）

中央社

中國今年度過一個冷清的「雙11」購物節。官方數據顯示，雙11當天中國大陸快遞業務量5.52億件，比去年下滑20.69%。有快遞業者吐槽，因為疫情封控，雙11業務量還沒有平日多。

中國國家郵政局12日發布數據稱，11月1日至11日，中國大陸郵政快遞企業共處理快遞包裹42.72億件，日均處理量是日常業務量的1.3倍。其中11月11日當天共處理快遞包裹5.52億件，是日常業務量的1.8倍。

中國國家郵政局並稱，目前除部分地區受COVID-19疫情影響外，全國郵政快遞網路運行總體較為平穩。預計11月電商促銷季產生的郵件快件將在11月20日前基本完成投遞。

對此，「快遞觀察家」12日指出，2021年11月1日至16日，中國大陸完成快遞業務量68億件，日均攬收超過4億件。其中，去年雙11當天攬收6.96億件，創歷史新高。今年雙11比去年下滑20.69%。

報導指出，儘管雙11當天快遞量達到日常業務量的1.8倍，但受疫情等多方面因素影響，2022年雙11快遞業務量並未達到預期水準，全年的增速將創下新低。

報導引述一名快遞從業人員表示，對今年雙11的快遞人來講，就像「開盲盒」一樣，因為你永遠不知道明天會到多少貨。有的分撥儲備了大批車輛與增援人員，結果沒有派上用場，反而增加了運營成本。

此外，對於末端網點來說，因為疫情管控的區域即時變動，有的網點庫房處於管控區，有的快遞員則去不了庫房，甚至還有快遞員在送件的過程中被管控在社區內。

有快遞驛站經營者吐槽，自己臨時增加了送貨上門人手，結果區域內多個網點暫停，「雙11的業務量還沒有平日多」。

今年雙11大促銷不僅冷清還暗潮洶湧。疫情反覆、消費疲軟等不確定因素下，大陸消費者紛紛表明「理性消費」。

南方都市報形容，這屆雙11，狂歡退場。多家電商平台停辦延續數年的雙11晚會，微博熱搜數量大幅下降，成交銷售數據淡化……往年一邊買一邊罵的剁手族們，如今連吐槽都提不起勁。

兩大電商平台龍頭天貓、京東今年甚至未公布成交總額。天貓僅表示與2021年持平，京東則稱「超越行業增速」。

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