史上最佛系雙11！　強調「扶貧公益」天貓、京東公開部分銷售額

▲往年天貓直播雙11電商戰報，但今年大陸電商平台異常冷靜，京東也低調宣傳。（圖／翻攝《新浪新聞》）

記者任以芳／北京報導

今年大陸雙11史上最佛系又冷靜，各家電商平台十分低調沒有發布銷售戰報，反倒是強化企業「扶貧做公益」形象。天貓於今（12日）凌晨2點半才公布「部分」業績，銷售破億直播間商家有62個、快遞包裹量超過1.2億件，首次未公佈整體交易額數據。京東更低調僅公布10日晚8點到12日0點「巔峰28小時」部分數據，以食品類銷售狂飆，像是隱形眼鏡成交額增長近100倍，面膜冷熱儀增長超55倍。

回顧大陸雙11消費風潮由馬雲創辦阿里巴巴天貓集團帶動，最顛峰時期舉行綜藝電商晚會，請來國外知名大咖明星站台。每次一過11月11日零點，天貓、京東開始大PK，大螢幕即時連線，銷售數字瘋狂跳動，比如1分突破100億元(單位：人民幣，同下).. 1小時後突破千億元，比拚戰銷售戰報。

從去年2021年開始天貓、京東變得低調，直到11月12日零點，天貓才正式公布雙11總交易額是5403億人民幣（約新台幣2.32兆元），相比於前一年4982億元交易額。京東宣布累計下單金額超過3491億元人民幣（約新台幣1.52兆元）。

▲ 今年京東雙11只介紹銷售大數據，沒有總交易實況 。（圖／翻攝 搜狐）

今年京東沒有全程直播，昨下午2點只提供網路連結，活動名稱是「媒體開放日」。大約兩小時直播，聚焦分析京東電商銷售大數據，其中有一段特地連線商品原產地，強調企業扶貧農民精神，還有公益商品，很符合大陸官方「共同富裕」精神。

銷售數字部分，京東只提供10日晚8點到12日0點「巔峰28小時」，只公佈前10分鐘的數據，沒有公開全部交易額。九個分品類最低增長85%，最高增長10倍。大部分都是食品類包括高價牛奶、油米、冷凍榴蓮、頭皮護理精華，多數是小眾、藍海市場的商品。

▼ 今年各家電商沒有明星站台直播，只有大力宣傳扶貧農產品 。（圖／翻攝 搜狐）

▲ 2022天貓雙11只公布「部分」交易額。（圖／天貓提供）

天貓於今凌晨2點半提供部分數據，全球90多個國家和地區，超過29萬個品牌參加天貓雙11，商品覆蓋7,000個品類。天貓把銷售戰線時間拉長，從10月31日20點至11月10日零點。

資料顯示，10月31日晚上8時第一波售賣開場，僅4個小時即有超過130個品牌錄得超過1億元會員成交額；與去年第二波售賣首4小時相比，會員成交同比增長超過100%的品牌逾5,600個，今年整體快遞數量超過1.2億件。另外，隱形眼鏡成交額增長近100倍，地毯清洗機增長超30倍、內衣洗衣機增長超20倍，熱賣商品與疫情有關聯。

天貓國際1009個海外品牌成交額同比增長超過100%。運動戶外、寵物、潮玩及珠寶4個新行業表現亮眼。雙11售賣期間，成交過億元人民幣的直播間達到62個，成交過1千萬元人民幣的直播間達到632個，包括達人主播及商家自播。

▲ 2022大陸電商平台雙11促銷十分平靜，大多在手機app宣傳 。（圖／翻攝 京東、天貓、拼多多）



天貓也不忘幫扶農產品「做公益」，雙11期間淘寶直播上共舉辦超過10萬場村播專門推售農貨。發起「農貨多一件」倡議，包括於11月7日舉辦專場推售活動；由售賣期開始至11月7日共計有3,549萬件農貨售出，超過4.6萬款農貨成交額同比增長超過100%。

今年截至今12日早上10點，天貓、京東沒有提供整體交易額，今年的雙十一氣氛異常冷靜，大多數宣傳只在手機APP，互聯網上的廣告宣傳都十分平靜。