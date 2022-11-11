不辦晚會不倒數！　天貓淘寶雙11超低調「業績不被看好」

▲天貓和淘寶都屬於阿里巴巴。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

今（11）日是一年一度的雙11購物節，然而有別於往年的火熱舉辦，今年大陸多個電商平台都「冷處理」，其中阿里巴巴沒有舉辦造勢晚會和銷售額倒數計時等傳統活動。

▲馬雲由大陸首富跌至第9名 。（圖／視覺中國）

據路透社報導，雙11購物節起源於大陸，被視為大陸民生消費、內需市場、經濟景氣的指標，不過受嚴格的防疫政策和經濟萎靡的影響，大陸民眾消費信心正處於低潮。另外，在中共中央總書記習近平大力推進「共同富裕」政策下，由馬雲創立的阿里巴巴正力圖淡化雙11相關議題的造勢。

報導指出，儘管阿里巴巴曾表示，旗下網購平台「天貓」今年雙11將提供超過1700萬種產品，比2021年增加300萬種，且參與品牌將達29萬個，創下歷史新高，然而今年雙11銷售額年增率，「可能是歷史新低。」

花旗集團分析師指出，保守預測大陸今年雙11的最終商品成交額（GMV），約在5450億至5600億元（人民幣，下同，新台幣約2.5兆元）間，僅較去年成長0.9%至3.6%。

▲天貓往年都會舉行盛大的雙11晚會。（圖／記者蔡紹堅攝）

實際上，去年的雙11購物節就在官方引導下，促銷模式由單輪促銷變成兩輪促銷。各大直播主紛紛出動帶貨，場面相當熱鬧，薇婭、李佳琦、辛巴作為第一梯隊主播，2021年雙11帶貨銷售額超過30億元（約新台幣131億元）。

據悉，2021年「天貓」雙11總交易額定格在5403億元（約新台幣2.32兆元），相比於2020年4982億元交易額，可以說是穩健增長。此外，另一個電商巨頭京東累計下單金額超過3491億元（約新台幣1.52兆元）。