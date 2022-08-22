第19屆智鐵決賽結果出爐　世新校長陳清河：未來繼續投入心力

▲第19屆智慧鐵人創意競賽大合影。（圖／世新大學提供）

生活中心／綜合報導

第19屆智慧鐵人創意競賽於21日畫下句點，歷經72小時的腦力激盪，拿下本屆一般組冠軍隊伍是北一女中《北極熊肚子餓》，技職組冠軍為四所南部學校聯合隊《我忘記了》，闖關王則是建國中學《蔡教授的尚方寶劍》。世新大學校長陳清表示，看見年輕參賽者的朝氣讓他也感染了活力，未來會繼續投入心力。

本屆智慧鐵人競賽報導記錄團隊仍由世新大學擔任，世新校園同為本屆複賽場地，也曾作為決賽場地，常年協辦這場集結腦力、毅力、活力的全國高中生大賽。

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趕赴金門參與閉幕式的世新大學校長陳清河表示，智鐵競賽非常有意義，在競賽中看見年輕的參賽者們如此有朝氣，讓他也感染了活力，未來也想繼續在此投入心力。短短72小時，看見了鐵人們的笑容與汗水，雖然疲憊不已但也能從他們的笑容中感到在比賽中所獲得的樂趣。

▲世新大學校長陳清河特地趕赴金門參與閉幕式。（圖／世新大學提供）

智鐵競賽的主軸任務一直到頒獎開始前才全部評完，評審們對於要在獨特創意中挑選與排名感到十分困難，中華創造力訓練發展協會理事長陳龍安作為此次主軸任務的評審，他總結，好的作品要掌握主題「輕量化」，除了展現過去與現在，也應該「調整與改變現在，並創造未來」。不過許多隊伍在展演輕量時，只表現出有形而忽略無形，他感到相當可惜。

在決賽抱回不少獎金的隊伍《出去玩去哪玩》是來自雲林正心高中與嘉義高中的跨縣市聯合隊，他們認為，決賽裡最困難的部份是主軸任務，發想要從無到有，還得思考如何在輕量化的定義裡融合有形與無形，但他們認為自己最終的展演內容符合評審們的高分標準，成為他們最後拿下一般組季軍的關鍵。團隊也望眼未來，表示要把獎金作為明年參賽的經費，來年還要繼續參賽、力拚三冠王。

來自建國中學的《蔡教授的尚方寶劍》為今年闖關王，在72小時內闖完16關，且每關分數都達一定水準。《蔡教授的尚方寶劍》說很開心但很累，不僅中間有人受傷，還得時時注意分數、思考魔法牌策略等等，所幸最後他們選擇相信自己的實力，成功抱走闖關王頭銜。

北一女中《北極熊肚子餓》為今年一般組冠軍，覺得最可惜的部分就是最後一年參賽，卻與闖關王失之交臂，由於力氣小、沒有打畫片的技巧，導致她們在自然關卡水獺啪T9中沒能拿到高分。雖然遺憾，但對於能奪得冠軍她們還是相當開心，言語行為間不失興奮與激動。

▲本屆闖關王《蔡教授的尚方寶劍》。（圖／世新大學提供）

由教育部青年發展署舉辦的「智慧鐵人創意競賽」，集結全國高中職最具創新創意頭腦的學生選手組隊比拚，青年發展署署長陳雪玉到場勉勵脫穎而出的25組決賽團隊，讚許參賽者已展現頂尖能力，經由層層考驗獲得的寶貴養分與競賽精神，未來都能運用在學涯、生涯中。陳署長也特別感謝世新大學團隊歷年來從初賽到決賽的完整紀錄與報導，並感謝全國13所大學參與協辦本屆競賽。

＊第19屆智慧鐵人創意競賽完整獲獎名單：

一般組冠軍：北一女中《北極熊肚子餓》

技職組冠軍：台南高中、大灣高中、港明高中、台南高商《我忘記了》

一般組亞軍：建國中學《Hanuman》

技職組亞軍：木柵高工、二信高中《勞贖》

一般組季軍：正心高中、嘉義高中《出去玩去哪玩》

技職組亞軍：松山高中、中正高中、大安高工《丙班鋼鐵寬》

闖關王：建國中學《蔡教授的尚方寶劍》