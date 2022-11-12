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不捨蔡總統白髮變多！1126是關鍵投票　蘇貞昌3度鞠躬請託

▲民進黨凱道造勢晚會，行政院長蘇貞昌發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨凱道造勢晚會，行政院長蘇貞昌發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨12日晚間將在凱道舉行「為台灣鼓舞」造勢晚會，為今年選舉首場雙北聯合大型造勢活動。行政院長蘇貞昌致詞時再拿出招牌的撞球桿，細數自疫情爆發以來的施政成績，「蔡政府努力讓台灣更好，執政成績早就超過只會空口白話的前總統馬英九」；蘇呼籲，1126是關鍵投票，投自己一票、投將來一票。最後，蘇還3度鞠躬，向台下的支持者請託。

蘇貞昌致詞時說，再2個禮拜就要投票，今天一起聚集在凱道，後面就是總統府、蔡總統上班的地方，「還記得2年前，同樣這個舞台上，我帶著全體閣員部會首長，跟大家鞠躬敬禮，拜託一定要支持蔡英文連任成功，最終破歷史紀錄817萬票連任成功」。

「現在一起回想看看，在蔡總統領導下，我們是怎麼守護台灣、守住國家的。」蘇貞昌說，首先，新冠肺炎2年10個月下來，已經讓世界有6億多人確診665萬人死亡，但台灣是確診最少、死亡率最低的國家。

蘇貞昌說，有蔡總統的領導、行政團隊的打拼，還有最認真的防疫指揮官陳時中，台灣不但防疫成功，而且在這嚴峻疫情中，創造出最好的經濟成長率。看看台灣的經濟成長，創下11年來的新高，早已是亞洲4小龍之首。不管藍綠，只有大家團結在一起，在蔡總統領導下，防疫成績被世界媒體肯定，我接待一團又一團的訪問團，都在稱讚台灣防疫不簡單。

▲民進黨凱道造勢晚會，行政院長蘇貞昌發言。（圖／記者林敬旻攝）

「我們創造了好的經濟成績，能跟全國分享。」蘇貞昌接著說，蔡政府是最照顧國民的政府，從小顧到老，過去國民黨8年執政到馬英九要下台的2016，育兒政策相關預算補助只有150億，但到今年已經超過800億，明年預算超過1千億，「我們是這樣編預算的，遠超過空口說白話的馬英九」。此外，中央政府預算年年有賸餘，反觀馬英九8年都是紅字，「最成功的事、最不簡單的事」。

蘇貞昌說，陳時中與林佳龍都是他優秀的內閣成員，這樣的人一個做台北市長、一個做新北市長，讓台灣雙箭頭能一起成功、首都圈更好。

接著蘇貞昌還說到，做為行政院長，每個禮拜都要跟蔡總統面對面、一對一討論國家大事，「老實說，我最清楚總統的辛苦、壓力，我有時候很心疼坐在我對面的國家領導人」，有時候她也有很多喜怒哀樂，白頭髮變多、壓力那麼大，完成她對大家的承諾，讓國家在台灣有一席之地、面對壓力不低頭，「讓我們一起給蔡總統一個最大的掌聲」。

最後，蘇貞昌說，今天在總統府的前面、在凱道上，「我們聚集在這裡，是為了1126的投票，投自己一票、投將來一票，蘇貞昌鞠躬敬禮拜託你」，蘇剛講完，隨即3次鞠躬敬禮，還分別用台語、客語、原住民語等，請託台下3萬名支持者。

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