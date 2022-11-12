怒批柯文哲「政策都沒兌現」　蔣萬安喊：台北市無法再蹉跎

▲國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，蔣萬安上台致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨中央今（12）日晚間於新北市板橋主辦「六都聯合造勢」，對決民進黨在凱道舉行的「雙北雙箭頭」聯合造勢晚會。台北市長候選人蔣萬安致詞時大批台北市現在執政者柯文哲，社宅數量沒有兌現、執政多年沒有新的捷運、大巨蛋也卡關，台北市已經到了十字路口，沒有辦法再蹉跎，承諾未來一定要徹底改變、脫胎換骨。

蔣萬安大約8點15分上台，一上台就比出6號手勢，現場民眾氣氛也順勢帶起來。蔣萬安提到，今天看到熱情的鄉親及好朋友，真的非常感動，「今天人山人海，像辦喜事」，期待1126是台灣徹底的改變的日子。

蔣萬安回憶，7年前他第一次參選立委，當時在傳統市場掃街時根本沒有人認識他，但是經過7年，他和所有台北市民一起並肩作戰，他認真問政、解決市民問題，「所有台北市民都是我的頭家、貴人，沒有大家，就沒有萬安」，蔣萬安溫情喊話，「萬安非常敢謝每位鄉親，對萬安的提攜、栽培」，而打造好的台北市就是他的責任使命

話鋒一轉，蔣萬安嚴肅表示，台北市建城138周年，它不僅是六都的台北，也是中華民國的首都，未來一定要跟東京、首爾並駕齊驅，但是過去這幾年，這座偉大的城市逐漸黯淡、退步，讓人感到心痛。英國《經濟學人》曾調查顯示，全球宜居城市，台北已經排到第53名，人口流失也非常嚴重，新生兒人口更是創歷史新低，「生不如死，死亡人口都超越新生兒人數」。

蔣萬安感嘆指出，台北市這幾年相關發展停滯了，柯文哲說要蓋5萬戶社宅，現在也只蓋了一萬戶，沒有新的捷運、大巨蛋也卡關。台北現在已經到了十字路口，沒有辦法再蹉跎，未來一定要徹底改變、脫胎換骨，他將帶領台北跨大步伐向前邁進。

