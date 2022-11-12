民調顯示藍綠選情膠著　鄭運鵬：用政績具體行動爭取支持

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（12）日受訪指出，民調顯示藍綠選情膠著，會以政績和具體行動爭取市民朋友支持。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市長選情民調差距縮小，藍綠選情呈現膠著，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（12）日指出：「我們用八年的政績，包括中央對桃園加碼投資與公共建設、鐵路地下化在預算上協助、捷運綠線推動，爭取護國神山台積電等，未來用最快速度進駐桃園，這些都是中央與桃園通力合作結果，會用政績與具體行動爭取市民朋友支持。」

鄭運鵬今天上午與市長鄭文燦出席桃園基督教聯盟「桃園城市祈禱早餐會」，會後針對目前藍綠選情膠著，包括今天藍營大咖如新北市長侯友宜到龜山區站台來訪等。

鄭運鵬表示：「對桃園來說，我們是中央與地方一起執政，我們所有競選活動，是用八年的政績，不管是鄭文燦市長的好成績，中央對於地方加碼投資與公共建設、鐵路地下化在預算上協助、捷運綠線推動，也包括護國神山台積電等，未來要用最快速度進駐桃園，這些都是中央與桃園通力合作結果，我們用政績和具體行動爭取市民朋友支持，希望能讓我繼續當選市長替桃園服務。」

鄭文燦市長如何評估目前桃園選情？鄭文燦表示：「我覺得目前是五五波，從各種數據分析，鄭運鵬的凝聚力不斷提高，趨勢是往上，但最後兩週，我們會把握每一天每個機會，讓鄭運鵬獲得最大支持。桃園的成績必須要由有魄力、有能力、能決斷的鄭運鵬接手，我想他是最好的選擇，將來也會是個好市長。我們對選民的訴求，選民也都產生很多共鳴。最後兩個星期，的確很激烈、很緊繃，但我有信心，我們可以拉開差距。」



至於張善政先生說今年選舉是給民進黨一個警惕？鄭運鵬表示，張善政先生與好搭檔韓國瑜先生一樣，擅長以仇恨對立方式動員，他的選法也跟四年前韓國瑜在高雄一樣，都用抹黑與醜化桃園方式來選舉。我相信市民朋友的感受和落差是非常大的。我們希望過去四年前高雄走的冤枉路，高雄做的惡夢不必在桃園發生。

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