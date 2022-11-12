快訊／桃園龜山民宅大火濃煙狂竄　上百消防人員搶救...無人受困

▲桃園市龜山區萬壽路民宅今（12）日傳出大火，消防人員以水線向鐵皮民宅灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區萬壽路上一戶民宅今（12）日近午發生大火，火苗不斷由鐵皮民宅中竄出，火勢相當猛烈，一度傳出有人員受困屋內，迴龍消防分隊人員在火場四周架起水線灌救，接近下午1時許，火勢終於被控制，初步調查屋內人員均已自行逃出，無人員受困，目前進行最後殘火處理，至於起火原因仍需要鑑識人員調查釐清。

▲桃園市龜山區萬壽路民宅今（12）日傳出大火，消防人員搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，上午11時25分接獲報案指稱，位於龜山區萬壽路1段50巷附近一處鐵皮民宅發生大火，第一大隊出動103名消防人員、37輛各式消防車、7輛救護車前往搶救，由於火場一度傳出有人員受困，消防人員不敢大意，在火場四周架起水線灌救。

▲桃園市龜山區萬壽路民宅今（12）日發生大火，火勢夾雜濃煙竄出相當駭人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

火勢在中午12時14分被控制，下午1時許被撲滅，目前還在進行最後殘火處理，消防人員初步調查，火場內並無人員受困，鐵皮屋內人員都已自行逃出。

現場並無危險物品，都是一些易燃性家具陳設，火勢撲滅後，鑑識人員隨即會進入火場調查，至於起火原因，仍需消防局火調科鑑識人員調查釐清。

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